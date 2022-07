Ile Maurice: Une image qui nous rend petits et grands

Cette image, une tache à 4,6 milliards d'années-lumière de la Terre, connue sous le nom de SMACS 0723, a été capturée par le télescope spatial James Webb (TSJW), le plus grand et le plus puissant télescope scientifique spatial jamais construit par l'humanité. Pour que le monde halète d'émerveillement, elle a été présentée la semaine dernière en présence du président Biden, lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche, par des scientifiques et des administrateurs enthousiastes de la NASA.

Comme indiqué, la création de TSJW est une histoire remarquable d'ingéniosité et de coopération humaines. Il a été développé sur deux décennies, avec des contributions de milliers de scientifiques, d'ingénieurs et d'autres professionnels de plus de 14 pays et un prix spectaculaire de 10 milliards de dollars.

Que vois-tu ?

Et nous arrivons à l'image. Elle montre un amas de galaxies nommé SMACS 0723 (pour Southern Massive Cluster Survey). Permettez-moi d'expliquer pourquoi en regardant cette image, je me sens comme le pape Paul III, qui est tombé à genoux en 1512, émerveillé, lorsqu'il a vu pour la première fois la fresque au plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, Le Jugement Dernier.

Premièrement, dans le schéma de l'univers, SMACS 0723 est prodigieusement petit ; de la Terre, il n'est visible que dans l'hémisphère sud, où se trouve notre île. Imaginez que par nuit claire, vous vous teniez au sommet du Piton-du-Milieu, en plein centre de l'île Maurice. Ce jour-là, vous étiez à la plage de Belle-Mare et vous aviez apporté un grain de sable jusqu'au sommet de la colline. Si vous deviez placer ce grain de sable au bout de votre pouce pointant vers le haut avec votre bras tendu vers SMACS 0723, ceci couvrirait plus que la zone de l'image.

Deuxièmement, considérez à quelle distance de la Terre SMACS 0723 se trouve. Je parlais avec mon ami Taimur et nous nous sommes dit que cette distance était vraiment difficile à relativiser. Je vais essayer de déballer ce fait du mieux que je peux. Parlons de la lumière et des années-lumière. La lumière voyage à 186 000 miles par seconde. Quelle est la distance de 186 000 miles ? Faisons une expérience de pensée.

Disons que nous plaçons une série de miroirs réfléchissants autour de l'équateur terrestre de sorte que si vous faites briller une lumière laser dans l'un des miroirs, la lumière voyage autour du globe et retourne au miroir d'origine où le faisceau lumineux a commencé, une distance d'environ 25 000 miles. En une seconde, cette lumière laser que vous dirigez vers le miroir effectuera près de huit voyages autour de la planète Terre ; c'est à cette vitesse que voyage la lumière.

Ainsi, en une seconde, le temps qu'il vous faut pour dire "ki pozisyon", la lumière peut parcourir huit fois la circonférence de la planète Terre. Pensez-y maintenant, avant qu'elle n'atteigne le détecteur sur TSJW, la lumière de SMACS 0723 a parcouru la distance de huit fois la circonférence de la planète Terre chaque seconde, chaque jour, tous les 365 jours de l'année pendant 4,6 milliards d'années. Soit 4 600 000 000 d'années, soit 4,6 millions de millions d'années.

La distance parcourue en miles ? Un calcul rapide révèle que SMACS 0723 est situé à environ 3E21 milles de la Terre. 3E21 miles signifie que vous devez ajouter 21 zéros après 3 si vous deviez écrire en entier, la distance en miles de SMACS 0723 de la Terre.

Troisièmement, et pour moi les choses les plus magnifiques de toutes ; que représentent ces formes dans l'image ? Pour avoir du sens, définissons les objets célestes. La Terre est une planète qui tourne autour de son étoile que nous appelons le Soleil. Nous faisons partie d'une galaxie que nous appelons la Voie Lactée. On estime que la Voie Lactée compte 200 milliards d'étoiles, certaines beaucoup plus grosses que le Soleil, d'autres plus petites. Maintenant, en raison de la limite de détection de TSJW, chacune des formes de lumière sur l'image représente une galaxie. Dans les détails, certaines des formes que vous voyez sont des reflets en raison de la façon dont l'image est capturée.

Quelques autres choses à noter. Pendant que nous voyons une image plate, notez que les formes sont étalées sur une grande profondeur de champ, tout comme lorsque vous prenez une photo, vos amis peuvent être au milieu, mais il pourrait y avoir un bâtiment en arrière-plan, et dire, quelques pigeons flânant plus près de vous pendant que vous prenez la photo, au premier plan. De même, en général, les objets les plus clairs et les plus flous sont plus proches de nous, et les points plus petits sont probablement les plus éloignés de nous. En général, plus la couleur des formes est blanche, plus elles sont jeunes ; les objets les plus anciens sont de couleur rouge et les objets d'âge moyen sont jaunes. Les objets de couleur rouge peuvent avoir l'âge de l'univers connu, c'est-àdire près de 14 milliards d'années.

Qu'est-ce que cela veut dire ?

Regarder cette image me fait me demander, avec un si grand nombre de corps célestes, pourrions-nous réellement être seuls dans l'univers ? Existe-t-il d'autres formes de vie ? Comment découvrir qui pourrait éventuellement se cacher là-bas, attendant d'être découvert dans L'étendue non découverte ? Mon esprit limité ne peut même pas commencer à comprendre. Lorsque j'absorbe ce que cela signifie de pouvoir voir ces corps célestes, je suis submergé par la réalisation de notre petite taille par rapport à l'étendue de l'univers, et pourtant, parce que nous aspirons à en voir plus, à quel point nous pourrions devenir grands grâce à nos connaissances nouvelles. Je me tourne vers l'un de mes textes préférés expliquant pourquoi nous devrions continuer à chercher, continuer à découvrir et continuer à nous interroger.

Qui sait alors d'où il est venu à l'existence ?

Lui, l'origine première de cette création,

Qu'il l'ait toute formée ou qu'il ne l'ait pas formée,

Celui dont l'oeil contrôle ce monde au plus haut des cieux,

Il le sait vraiment, ou peut-être qu'il ne le sait pas.

Rig Veda, Livre 10, Hymne 129

Pour moi, de la manière la plus humble, TSJW et cette image incarnent cet esprit de questionnement, de l'humanité à son meilleur.

Sur l'auteur : Shivraj Sohur vit à Boston, aux États-Unis, où le ciel nocturne, à cause de la pollution lumineuse, n'est pas aussi clair qu'il s'en souvient, à l'Espérance-Trébuchet, où il a grandi. Il visitera le pays cette semaine avec sa famille et espère saisir sa vision d'enfance du firmament.