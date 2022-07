Ile Maurice: Ils percutent un homme pour lui faire perdre l'équilibre et le voler...

Arnaud Allas, 25 ans, a été placé en état d'arrestation le mercredi 13 juillet. Il est soupçonné d'avoir volé deux voitures et d'avoir commis des vols avec violence avec son complice, qui était au volant. Ce dernier, aussi âgé de 25 ans, est recherché.

Dans l'un des cas, ils ont percuté un homme dans le but de lui faire perdre l'équilibre et tomber pour le voler. Lors de son interrogatoire, Arnaud Allas, cuisiné par les enquêteurs, a craché le morceau. Il a raconté comment son acolyte et lui ont volé une voiture à Stanley aux petites heures du matin du 6 juillet. La voiture se trouvait dans une cour avec la clé de contact à l'intérieur. Ils ont ensuite roulé jusqu'à Moka à la recherche d'une proie. Celle-ci s'avérant vaine, ils se sont dirigés vers Beau-Bassin.

C'est alors qu'ils ont percuté un vigile d'une maison de jeux de 58 ans qui marchait à la rue Dumat pour rentrer chez lui. "Nou'nn trouv li ar kostim, kravat, nou ti pansé li ena kas ar li. Kamwad ki ti pe kondir inn tap ar li, mo'nn desann mo trouv li ankor pe bouze, mo'nn dir sofer retap ar li tansion linn trouv mo figir.

Dimounn inn koumans sorti, lerla nou finn ale", a relaté Arnaud Allas aux enquêteurs. Une accusation provisoire de tentative de meurtre dans cette affaire a été retenue contre lui. Le 11 juillet, c'est à Flic-en-Flac que les malfrats ont sévi. Ils ont volé une voiture dans la région et y ont ensuite emmené de force le gérant d'un snack.

Ce dernier, un homme de 53 ans, aussi habitant de Flic-en-Flac, travaillait dans son commerce vers 20 heures, en face de la plage, lorsque les deux voleurs ont fait irruption. Ils ont menacé le quinquagénaire avec un sabre avant de le rouer de coups. Arnaud Allas et son complice ont ensuite ligoté la victime et l'ont conduite à Cascavelle à un guichet automatique pour faire un retrait de Rs 10 000.

Ils ont ensuite roulé vers Goodlands et Grand-Gaube avant d'abandonner la victime à Port-Louis. Le cinquantenaire s'est rendu à pied à l'hôpital Jeetoo, à Port-Louis, pour obtenir des soins. À la suite des informations recueillies, la Criminal Investigation Division (CID) de Beau-Bassin, menée par le sergent Ram, en collaboration avec la CID de Stanley et celle de Flic-en-Flac se sont rendues dans un bâtiment abandonné à Stanley dans lequel les suspects, des sans domicile fixe, ont l'habitude de dormir.

La police a procédé à l'arrestation d'Arnaud Allas, qui se trouvait sur place. Deux jeunes de 23 ans et 24 ans qui se trouvaient aussi sur les lieux ont été arrêtés en possession de drogue. Ils ne sont, toutefois, pas impliqués dans ces vols. L'opération a été placée sous le commandement du surintendant de police Seebaluck. Les voitures qui ont servi pour commettre les délits ont été retrouvées à Rose-Hill et Camp-Levieux. L'arrestation du second suspect est imminente.