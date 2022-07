Ile Maurice: La boîte de sardines en eaux troubles ?

La boîte de sardines, qui se vendait à un prix subventionné de Rs 17 à Rs 31,85, se ferait de plus en plus rare sur les étagères. C'est en tout cas ce que rapportent de nombreux consommateurs. Cependant, un habitant du Nord nous a signalé qu'il en a pu s'en procurer dans un supermarché de sa localité, mais a dû débourser Rs 35 pour une boîte. Pénurie et inflation ? Ou les deux ?

Jayen Chellum de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, nous dit ne pas être au courant de cette pénurie et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'il pourra obtenir des informations. Selon lui, il faudrait savoir si cette disette concerne seulement certaines localités ou si elle est nationale. "Je présume que le manque pourrait avoir été causé par une rupture de stock ponctuelle. Et comme les Mauriciens se ruent actuellement sur des produits bon marché comme la sardine pour cause d'inflation d'autres produits comme la viande, cela aurait pu contribuer à vider les étagères."

Comment expliquer le prix de Rs 35 ? Jayen Chellum : "La subvention était calculée sur le prix au 1er janvier 2021. Je pense qu'avec la fin de celle-ci à partir de juillet 2022 et du prix fixé, les nouveaux prix vont être ceux qui reflètent le coût à l'importation, coût qui aura augmenté sur le marché mondial, sans parler du coût du fret, qui a aussi pris l'ascenseur.

Et je ne parle pas de la dépréciation de la roupie." Il nous rappelle que l'importateur et le revendeur ne doivent cependant pas prélever plus de 20 % de bénéfice, vu le "maximum mark-up de 20 %", imposé par le ministère du Commerce. Donc, si le prix a augmenté à l'importation, le consommateur en subira désormais les conséquences, la subvention ayant disparu. Et plus le prix augmente, plus le commerçant engrangera des profits, car 20 % sur Rs 35, par exemple, sont plus élevés que 20 % sur Rs 20.