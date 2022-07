Ile Maurice: 28 août 2022 - quelque chose se trame... .

Les messages sont écrits en blanc sur noir. "28 août 22 : Jour Lepep. Jour nou pou dir non ensam. Ar Nou Non. Non a bann menteur. Non à la dictature." Avec comme musique de fond, la bande-son d'Ennio Morricone du western culte des années 60, Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone, le post de Bruneau Laurette sur sa page Facebook exprime la crainte mais aussi un appel au réveil d'un peuple. De quelle manière ? Pourquoi tant de mystère ?

Contacté, l'activiste social et politicien de Linion Pep Morisien (LPM) explique que cette vidéo n'est que le début des hostilités, d'un plan. "Cette date nous rappelle l'événement Wakashio. Le 28 août 2022 sera symbolique car nous avons prévu quelque chose de grand, d'immense pour concrétiser notre mouvement car trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus tolérer cette haute trahison", confie Bruneau Laurette. Du coup, à quoi fautil s'attendre ce jour-là ? "Je ne peux pas vous le dire car cela gâcherait l'effet de surprise. Maintenant, les actions peuvent démarrer dès demain any place, anytime, anywhere et continuer jusqu'au 28 août pour l'apothéose. Nous demandons au peuple d'être prêt."

Sur le nombre de personnes qui pourraient être impliquées, Bruneau Laurette précise qu'il dépasserait les 100 000, soit plus que lors des grandes manifestations, dont celle du 29 août 2020, pour demander la démission du gouvernement. Le rendez-vous est donc donné. Même s'il ne veut rien préciser pour l'heure, selon des échos autour du LPM, un sit-in massif pourrait être organisé jusqu'à ce que le Premier ministre démissionne... Affaire à suivre.