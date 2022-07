Afrique Centrale: AUF - Le Bureau Afrique centrale et Grands Lacs inaugure le Centre d'employabilité (CEF) Francophone à l'UOB

Dans le cadre de sa visite officielle au Gabon, le Prof. Aïssatou SY-WONYU, Directrice régionale de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en Afrique centrale et Grands a procédé récemment à Libreville, en compagnie du Prof. Jacques ETAME, président de la toute nouvelle Commission Régionale d'Experts Économiques et Scientifiques (CREES), ainsi que Pr. Mesmin-Noël SOUMAHO, le Recteur de l'université Omar Bongo (UOB) à l'inauguration du Centre d'Employabilité Francophone (CEF) de Libreville.

Il fait partie des projets phares de la stratégie 2021-2025 de l'AUF en faveur des étudiants et jeunes diplômés issus de ses 1000 établissements membres. Ces centres visent à soutenir l'employabilité et l'insertion professionnelle, et à promouvoir l'entrepreneuriat.

Au lendemain des travaux de la première session 2022 de la Commission Régionale d'Experts Économiques et Scientifiques (CREES) qui se sont déroulés 12 juillet 2022 au sein de l'Université Internationale de Libreville, la délégation de l'AUF s'est rendue le 13 juillet au Bureau National de l'AUF au Gabon pour un autre moment fort de cette visite : l'inauguration du Centre d'Employabilité Francophone (CEF) de Libreville basé au sein de l'UOB.

Dans son mot de circonstance, Prof. Aïssatou SY-WONYU a indiqué que " l'année dernière, nous avons décidé avec le recteur de l'AUF de mettre quelques moyens modestes mais importants pour rénover ce lieu, à la faveur de la rénovation stratégique de l'AUF. C'est ce qui a abouti à la création de ce Centre d'employabilité Francophone de Libreville. (... ) Nous créons des activités de pré-incubation, nous aurons aussi des activités toutes simples et très utiles d'aide et d'accompagnement à la recherche d'emploi.

Donc le renforcement des compétences des étudiants pour qu'ils soient plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Notre ambition est d'en ouvrir d'autres au Gabon puisqu'il y a des universités comme l'Université de Masuku qui aurait probablement besoin d'un centre de ce type. Et notre idée c'est que l'AUF ne pourra pas porter seul ces projets ".

L'AUF entend ainsi, partout où elle est présente, promouvoir la Francophonie scientifique et permettre aux étudiants et jeunes diplômés francophones de réaliser leur rêve de carrière et de réussite, tant personnelle que professionnelle, dans un espace inclusif respectant et valorisant la diversité culturelle et linguistique.

Une perspective bien perçue par le Pr. Mesmin-Noël SOUMAHO, Recteur de l'Université Omar Bongo qui a salué l'initiative, tout en ajoutant que : " Cet espace permettra aux enseignants-chercheurs de notre institution et des autres établissements supérieurs du Gabon de se rencontrer, se familiariser, d'évoquer ensemble les perspectives de l'insertion professionnelle des étudiants et surtout, la professionnalisation de nos filières de formation, notamment pour les niveaux Licence 3 et Master 2 ".

Avec l'ouverture récente d'un Bureau national et de ce Centre d'Employabilité Francophone à Libreville, l'AUF renforce sa présence au Gabon où elle est déjà engagée dans plusieurs projets. Au Gabon, 11 universités, établissements d'enseignement supérieur et centres de recherche sont membres de l'AUF.