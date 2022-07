Madagascar: Afrobasket U18 Women et Men - 18 sélections africaines engagées

À la date butoir des engagements, 10 équipes masculines et 8 féminines ont validé leur participation à la joute continentale à Madagascar du 4 au 14 août.

La fête promet d'être belle. À deux semaines du coup d'envoi de la compétition, la liste des futurs adversaires des Malgaches est révélée. 10 équipes masculines se sont engagées à savoir Madagascar, l'Angola, l'Egypte, le Mali, la Guinée, la Tanzanie, le Bénin, le Rwanda, le Sénégal et l'Algérie. Du côté des filles, la Grande île aura sept autres adversaires entre autres l'Angola, l'Egypte, le Mali, la Guinée, la Tanzanie, l'Ouganda et l'Algérie. Le nombre de 12 équipes masculines et féminines n'a pas été atteint et d'autres places sont encore disponibles.

Sur le plan organisationnel, le Comité d'organisation COCAN passe à la vitesse supérieure dans les préparatifs pour tout boucler dans les temps. " Côté infrastructures, nous serons prêts dans les temps. La Fédération malgache de basket-ball (FMBB) et le COCAN sont en plein dedans. Tous les éclairages et lumières du Palais des Sports ont été changés. Les travaux de rénovation et de réfection du parquet du petit Palais ont été achevés et les équipes peuvent déjà s'y entraîner. Le parquet du Palais des Sports attend la disponibilité de l'infrastructure pour pouvoir lancer les travaux.

Les techniciens s'attaquent actuellement à la rénovation des vestiaires. Pour le Gymnase d'Antsirabe, les panneaux et le tableau d'affichage seront acheminés demain sur place. La livraison des infrastructures est prévue pour le 28 juillet prochain ", a souligné Nina Zafisambo, président du COCAN. Les précédentes organisations ont aussi servi d'expérience à la FMBB et au COCAN. Les questions d'hébergement et de restauration, que ce soit à Antananarivo ou à Antsirabe, sont déjà réglées.

" Le COCAN et la FIBA travaillent de concert pour que tout soit dans l'ordre. La délégation angolaise est la première à débarquer au pays le 28 juillet. Contrairement à auparavant, les délégations participantes ont envoyé en avance leur plan de vol, ce qui permettra au comité de s'organiser et de tout planifier ", continue le numéro Un du COCAN.

Test match.

Les équipes nationales masculine et féminine malgaches, qualifiées d'office pour la phase finale de l'Afrobasket U18 à domicilek, enchaînent les matches de préparation. En plus des entraînements biquotidiens et du travail musculaire, les équipes disputent des matchs tests, pour permettre aux techniciens d'évaluer le niveau de tous les éléments en vue de la liste définitive. Samedi, les protégés de Randria Aimé, dans le cadre de leur préparation, ont affronté les champions de Madagascar du COSPN. L'équipe de la Police nationale a remporté la victoire par 75 à 68 face à la sélection masculine. Les joueurs U18 ont perdu, mais ils ont quand même bien résisté contre des éléments expérimentés du COSPN dont des anciens sociétaires de l'équipe nationale U18 comme Arnold, Bila et Livio. Les techniciens n'ont plus que deux semaines pour tout peaufiner et concevoir deux équipes capables de faire rêver tout un peuple et surtout de remporter une médaille à domicile.

Les équipes participantes

Garçons

Madagascar

Angola

Egypte

Mali

Guinée

Tanzanie

Bénin

Rwanda

Sénégal

Algérie

Filles

Madagascar

Angola

Egypte

Mali

Guinée

Tanzanie

Ouganda

Algérie.