Togo: Mileck AGBOKOU - " Cette année le Grand Kloto va célébrer ses talents les vieilles gloires et les nouveaux "

Publié le lundi 18 juillet 2022, par Gabinho

Le tournoi Renaissance Kloto 2022 signe son retour dans l'agenda des compétitions des vacances au Togo. Les premiers coups sifflet de cette édition seront donnés le 23 Juillet prochain. Si l'organisation table sur le fair-play de la part des supporters et de tous les acteurs de cette compétition dont l'objectif principal est le port au firmament des jeunes talents qui se cachent dans les clubs de jeunes du Kloto et autres clubs invités, les innovations ne manqueront pas à cette édition. Dans cet entretien, le président de l'ATC, association organisatrice donne les précisions indispensables pour le bon déroulement de ce Tournoi Renaissance Kloto 2022... Lisez

Après la longue trêve imposée par la COVID-19, le tournoi de la Renaissance de l'ATC signe son retour à partir du 23 Juillet prochain. Monsieur le président, à quoi doit-on s'attendre pour un tel retour ?

Merci pour l'opportunité que vous nous accordée en s'intéressant à notre projet Renaissance Kloto. En dehors du tournoi de football, Renaissance Kloto est un projet axé sur trois domaines à savoir les sports la culture et l'environnement. Et bien après une trêve due à la Covid 19 nous avions repris nos activités à travers le reboisement des espaces à Kpalimé. Pour le tournoi nous attendons une convivialité autour du cuir rond. Que les populations des 16 équipes engagées respectent le Fair Play pour qu'à la fin le meilleur gagne.

En initiant cette compétition, depuis plusieurs années déjà, des objectifs ont été fixé par vous et votre équipe d'organisation. Qu'en est-il aujourd'hui de ces objectifs ?

C'est vrai que nous avons des objectifs bien fixés en organisant depuis 2015 un tel tournoi... Aujourd'hui nous sommes en partie satisfaits quand nous comptons une vingtaine de jeunes joueurs qui sont passés dans ce tournoi et évoluent dans les championnats de 1ere et de 2ème division au Togo nous ne pouvons que remercier Dieu. Ce n'est pour rien que dans nos règlements de compétition nous refusons aux joueurs de d1 et de d2 de participer à la compétition. C'est justement pour donner la chance aux jeunes talents tapis dans l'ombre d'éclore eux aussi leurs talents. Oui satisfait mais nos objectifs sont très loin d'être atteints. Nous poursuivrons ce rêve jusqu'à avoir la vraie relève du football togolais. Des pépites doivent sortir de ce tournoi et faire des grandes carrières professionnelles.

Pour cette édition, la compétition regroupera combien d'équipes, quel sera le schéma et quelles seront les innovations ?

Bien que nous sommes débordés par la sollicitation des équipes pour participer à ce tournoi, nous gardons pour le moment les nombres d'équipes à 16. Et donc nous essayons de les enregistrer en tenant compte de la représentation des équipes par leur canton ou préfectures. Cette année tout comme la dernière édition en 2019 ce sera 16 équipes qui prendront la ligne de départ.

Nous essayons à chaque édition d'apporter un changement. Cette année le tournoi est parrainé par M. Prosper MENSAH un ainé du Grand Kloto qui est le fondateur de l'hôtel IZE, il est également le Directeur Commercial de Sototoles. Lors du lancement officiel samedi le 9 juillet dernier à Kpalimé le parrain de la dernière édition est passé donner le témoin au nouveau. Le professeur Dodji Kokoroko ministre de son Etat a montré cette solidarité des ainés autour de leur jeunesse pour faire du grand Kloto un cadre de développement socio-économique et culturel.

Durant tout le tournoi il y aura des tombola où les gens iront gagner des feuilles de tôles des polo des T-shirt des stylos même des bassines en aluminium et des passoires le tirage au sort des heureux gagnants se fera séance tenante à la mi-temps.

Le trophée partira définitivement comme d'habitude mais pour cette année le Grand Kloto va célébrer ses talents les vieilles gloires et les nouveaux dans une soirée de récompense à l'hôtel IZE parrain de l'évènement.

Que dire du ou des sponsors ou partenaires qui accompagnent l'ATC sur cette édition ?

Vous savez que pour trouver des sponsors pour ces initiatives, c'est la croix et la bannière mais Dieu sait toujours faire ses choses, quelques bonnes volontés nous soutiennent toujours. Qu'il me soit permis de remercier notre parrain M. Prosper MENSAH pour son engagement à voir cette édition couronnée de réussite. Merci également à nos ainés en l'occurrence le Ministre de l 'Enseignement primaire et secondaire, M. Dodji Komlan Kokoroko. Des appuis nous viennent de nos partenaires de la France, ADT France qui lutte pour la non-violence dans les stades, de Borishop, qui nous fournissent des équipements sportifs à des coûts abordables, de la Sototoles, de l'hôtel Ize, du district préfectoral de football de Kloto, de la mairie de Kloto 1, aussi de la préfecture de Kloto sans oublier surtout vous les médias partenaires.

Quels peuvent être vos mots à l'endroit des différents acteurs, publics, supporters, joueurs, encadrements techniques et autres, pour cette édition ?

Il ne me reste qu'à inviter les techniciens du cuir rond à passer par Kpalimé pour suivre ce tournoi dans lequel ils seront ébahis de comprendre qu'il y a des talents au Togo... Notre football doit être construit de la base vers l'élite. C'est très important. Pour les joueurs mettez à profit vos vacances car votre destin peut aussi passer par le football. Pour le public, l'organisation a prévu un trophée spécial au meilleur groupe des supporteurs avec une enveloppe et donc, le challenge des supporteurs doit se faire sans violence dans les stades. Le football est et restera le Fair Play. Telegramme 228 je vous remercie.