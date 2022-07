Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Serge Edgar Malanda conteste les résultats dans la commune d'Impfondo

Le candidat indépendant a annoncé, le 16 juillet au cours d'un point de presse animé à Brazzaville, par l'entremise de son directeur de campagne, Didace Bossassou, qu'il introduira un recours pour contester les résultats provisoires rendus publics par le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka.

Les résultats des élections législatives des 4 et 10 juillet dans la commune d'Impfondo, chef-lieu du département de la Likouala, publiés par le ministre en charge des élections, donnent le candidat du Parti congolais du travail (PCT), Alain Moka, vainqueur dès le premier avec 51,75%. Il est secondé par Stève Herman Botongo Bagne du PCAP qui a recueilli 44, 65%, devançant ainsi Serge Edgar Malanda, dernier avec 3,61%.

Selon la direction de campagne du candidat indépendant Malanda, ces résultats ne reflètent pas la vérité des urnes. " Au vu des résultats compilés par la Commission nationale électorale indépendante (CNEI) et rendus publics par le ministre Guy Georges Mbacka, nous constatons que monsieur le ministre s'est mélangé les pattes. On ne peut pas non seulement cacher la vérité mais en plus manifester un déni à M. Serge Edgar Malanda qui s'est positionné régulièrement comme un indépendant ", a dénoncé Didace Bossassou.

Sans s'appesantir sur les incidents ayant émaillé la période des campagnes électorales, notamment des invectives, menaces, manipulation et achat des consciences, il a rappelé qu'au sortir de la fermeture des bureaux de vote, tous les assesseurs du candidat Malanda n'avaient pas pu signer les procès-verbaux de couleur jaune.

" Les résultats, au soir du dimanche 10 juillet, selon nos assesseurs, nous plaçaient légèrement en avance par rapport au candidat du PCT qui était deuxième. Nous nous sommes réveillés lundi 11 juillet avec une information selon laquelle les résultats que chaque état-major avait compilés en soirée du dimanche avaient été modifiés, et donneraient cette fois-ci le candidat du PCT en tête, autour de 49%, Malanda Serge Edgar 47% et Stève Bagne environ 3% ", a détaillé le directeur de campagne.

Bloquée dans la Likouala faute de moyens de déplacement, l'équipe de campagne de Serge Edgar Malanda a dit avoir été informée de la publication des résultats dans les réseaux sociaux à Pokola, dans la Sangha. " C'est en faisant une escale à Pokola que nous avons appris que les résultats proclamés par le ministre donnaient miraculeusement cette fois-ci Alain Moka vainqueur et Stève Bagne deuxième, avec une grande bêtise de dire que le candidat Bagne était un indépendant alors qu'il s'est présenté sous le label du Parti pour la concorde et l'action politique (PCAP). Nous apportons formellement un démenti face à cette confusion devant laquelle nous placent la CNEI et le ministre de l'Administration du territoire.

Pendant que ces résultats ont été publiés, les cartons des procès verbaux se trouvaient encore entre les mains des responsables de la Commission locale d'organisation des élections qui n'avaient pas encore regagné Brazzaville ", a précisé Didace Bossassou. Notons qu'aux locales, la liste conduite par Serge Edgar Malanda a obtenu cinq sièges, tout juste derrière le PCT qui en a eu six.