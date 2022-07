Congo-Brazzaville: Handball - La 51e édition des championnats nationaux seniors officiellement lancée

L'Interclub seniors hommes a créé la première sensation en s'imposant, le 16 juillet dans le money time (25-24), devant l'Etoile du Congo en match d'ouverture de la 51e édition des championnats nationaux seniors dames et messieurs. La rencontre a tenu toutes ses promesses; les deux équipes se donnant coup pour coup pour réussir leur entrée en matière. L'Etoile du Congo, donnée toutefois favorite de la rencontre, aura des regrets à nourrir par rapport à l'issue de la rencontre. En effet, après des débuts très poussifs, cette équipe qui a longtemps couru derrière le score a repris la main pour mener à la pause 12-11.

Les Stelliens ont accentué leur domination à la reprise, prenant même pour la première fois de la rencontre un précieux écart de trois buts. Mais c'est au mental que l'Interclub a réussi à refaire son retard avant de marquer le but de la victoire dans les dernières secondes du match. Quel exploit !

" Etoile du Congo-Interclub est un derby, parce que de part et d'autre vous avez des grands joueurs. Nous avons eu un stage de plus de deux mois et cela a payé plus que sur le terrain. Mes joueurs ont bien respecté les consignes. Maintenant que nous avons réussi notre entrée, nous sommes sur la bonne voie par rapport à notre objectif ,c'est-à-dire gagner le championnat ", a commenté Gervais Didas Mossilo, le coach d'Interclub.

" Avec Interclub, nous livrons toujours des matches très intenses.. Au handball si tu ne respectes pas les principes de jeu offensif et défensif, tu passes à côté. La compétition est ainsi faite. Tu peux être battu au match de poules et gagner la coupe. Ce n'est pas fini. Nous allons corriger ce qui n'a pas marché ", a pour sa part déclaré Christel Ngamokouba, l'entraîneur de l'Etoile du Congo.

Bien avant cette rencontre, l'équipe de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) a assumé son statut chez les seniors dames en dominant l'Interclub (35-15) après avoir survolé la première mi-temps (21-7). Logée dans une poule largement à sa portée, la DGSP a fait tourner son effectif en prévision des demi-finales.

" Nous connaissons quand même le poids de cette équipe mais nous avons fait tourné notre effectif. La compétition est longue. Elle va se jouer sur l'aspect mental et physique, parce qu'il y a six matches jusqu'à la finale. Il faut rester concentrés parce que ce n'est pas toujours les meilleures équipes qui gagnent ", a souligné Simon Badenika, l'entraîneur de la DGSP.

" C'est le début du championnat et nous avons rencontré une équipe outillée qui occupe la première place sur l'échiquier national et une place de choix sur le continent. C'est sur le plan mental que nous avons failli. Je suis confiant car au fur et à mesure que la compétition va évoluer, nous allons monter en puissance ", a expliqué Alda Narcisse Angoya, le coach d'Interclub seniors dames.

Les autres résultats

La première journée a été aussi marquée par le match nul (19-19) entre l'Etoile du Congo et le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) en seniors dames. AS Otohô a battu Banko (60-19) puis US Renaissance a eu raison de Patronage de Pointe-Noire (31-28). Chez les messieurs, Petrosport a dominé Patronage de Pointe-Noire (30-18). Caïman s'est imposé devant Avenir du rail (39-23).

Tout puissant de Loutété l'a emporté face aux 12 indomptables de Makoua (42-22). NHA sport a pris le meilleur sur Pro sport de Madingou (43-25) puis Munisport a gagné face à la Tsongolaise (26-18)

La compétition met aux prises douze équipes masculines reparties dans trois poules de quatre contre huit équipes féminines placées dans deux groupes de quatre chacun. Le championnat national, a souligné Ayessa Ndinga Yengue, president de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), est un moment d'échange sportif et de brassage de tous les jeunes du pays qui visent la recherche de la performance, le dépassement de soi, le renforcement des liens et l'épanouissement des jeunes sportifs.

" C'est pourquoi, malgré la conjoncture économique et financière difficile, la Fécohand s'efforce à perpétuer cet héritage de nos anciens et de nos prédécesseurs. C'est notre responsabilité mais aussi celle des responsables et dirigeants sportifs d'améliorer les conditions d'apprentissage et de compétitions de haut niveau.

C'est tout le sens d'être responsables et dirigeants de handball ", a-t-il indiqué, précisant ainsi la responsabilité des athlètes dans l'amélioration des résultats et des performances. " C'est dans l'effort assidu, la rigueur et la discipline de fer que l'on reconnaît les talents d'un handballeur de haut niveau ", a-t-il ajouté.

Le directeur des activités sportives a félicité la Fécohand pour le rythme qu'elle imprime dans le développement de la discipline. " Nous ne pouvons avoir des athlètes compétitifs et performants sans le dynamisme de nos fédérations ", a reconnu Clin Samba Samba.