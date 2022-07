Congo-Brazzaville: Transferts - Antoine Makoumbou signe pour quatre saisons à Cagliari

Le milieu de terrain international quitte Maribor pour rejoindre la Série B et le club sarde de Cagliari. Le match gagné face au Shakhtyor Saligorsk aura donc été le dernier d'Antoine Makoumbou sous le maillot du NK Maribor. L'international congolais s'est engagé en faveur du Cagliari Calcio.

Après avoir satisfait à la visite médicale, le milieu de 23 ans a signé un bail de quatre ans avec l'ancien club de Senna Miangué, qui aurait déboursé la somme de deux millions d'euros pour racheter son contrat.

Dix-huitième de Série A à l'issue de la saison, le club de Sardaigne a été relégué en Série B. Candidat à la remontée, Cagliari aura fort à faire avec la concurrence de SPAL, du Genoa de Charpentier (annoncé sur le départ), de Palerme, de Parme, de Venezia ou encore de Brescia.

Pour dynamiser son entrejeu, Fabio Liverani, l'entraîneur, mise donc sur l'ancien pensionnaire de la Turbie, le centre de formation de l'AS Monaco. Dans son communiqué officiel, le club le décrit comme " milieu de terrain central, il allie physique, agilité et vision du jeu ".

Après un passage mitigé à Mayence (sept matches avec la réserve), puis une saison 2019-2020 blanche, le natif de Paris a pris son envol en Slovénie.

D'abord au Tabor Sezena (vingt-quatre matches), puis avec le NK Maribor, avec lequel il a été sacré champion 2022 (trente-six matches joués).

Créatif, accélérateur de jeu et bon dribbleur, Antoine Makoumbou est également doté d'une qualité de passe longue et courte. Et d'une frappe intéressante, comme ont pu l'apprécier les supporteurs congolais lors du succès face à la Namibie.

En Italie, il va parfaire son bagage tactique et défensif. Mais pour s'imposer dans le noyau dur, il devra être plus décisif, en termes de passes et de buts. Il a les qualités techniques et athlétiques pour le faire.

Déjà présent à l'entraînement avec ses nouveaux co-équipiers, il aura l'occasion de faire ses preuves le 23 juillet lors du match de préparation face à Olbia.

Pour son premier match officiel, il faudra attendre le 13 août et la réception de Pérouse.