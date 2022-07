Madagascar: 130 équipes internationales remportent la finale mondiale de Huawei ICT Competition 2021-2022

[28 juin 2022, Shenzhen, Chine] La finale mondiale de la Huawei ICT COMPETITION 2021-2022 à Shenzhen a pris fin le 25 juin. Cette année marque le sixième Huawei ICT compétition, qui comprenait trois concours - Pratique, Innovation et Industrie - a attiré 150,000étudiants et plus de 2000 universités dans 85 pays et régions du monde. Après avoir réussi les compétitions nationales et régionales, 130 équipes venant de 43 pays et régions se sont affrontées dans la finale mondiale, faisant de la finale de cette année la plus importante à ce jour.

Les participantes de cette année ont également été les premières à concourir pour une nouvelle série de Women In Tech Awards qui ont été conçus pour honorer le talent exceptionnel présenté par les jeunes femmes participantes au concours. Un TECH4ALL Digital Inclusion Award a également été décerné lors de la cérémonie de remise des prix, dans le cadre de l'initiative TECH4ALL Digital Inclusion Initiative de Huawei.

La compétition a été chaudement disputée, les sept équipes suivantes ayant remporté le grand prix pour la compétition de pratique de Network Track: l'équipe de Wuhan Technical College of Communications, l'équipe de Chongqing College of Electronic Engineering, l'équipe 2 de Nigeria, l'équipe de Yangtze Normal University, l'équipe de Jiangxi University of Software Professional Technology, l'équipe de l'Egypt, et l'équipe 1 deNigeria. Les quatre équipes qui ont remporté le Grand Prix pour la compétition de pratique de Cloud Track étaient l'équipe d'Algérie, l'équipe 1 de Malaisie, l'équipe du Brésil et l'équipe du Guangzhou College of Commerce, tandis que les trois équipes qui ont remporté le Grand Prix pour le concours d'innovation étaient l'équipe de l'Université Jiaotong de Beijing, Équipe de l'Université de Xiamen et Équipe de l'Université de Salahaddin. Enfin, le grand prix du concours de l'Industrie a été décerné à l'équipe d'inspection futuriste de l'Université du Sud-Est.

Xiao Haijun, président du développement et des ventes des partenaires mondiaux de Huawei Enterprise, a parlé lors de l'événement que les TIC sont devenues indispensables à notre travail et à notre vie. En tant qu'initiative clé de Huawei dans la culture des talents, le concours TIC de Huawei est conçu pour aider à construire un écosystème que les étudiants du monde entier peuvent utiliser pour combler les fractures numériques et accélérer la transformation numérique mondiale en améliorant leurs connaissances, leurs compétences et leurs capacités d'innovation en matière de TIC.

Liu Limin, le président de la China Education Association for International Exchange, a également parlé du rôle important que joue la HuaweiICT Competition dans la promotion des échanges et de la coopération internationales. Il a dit, " En tant qu'événement annuel pour les étudiants des universités du monde entier, le concours offre une plate-forme de communication, fait la promotion des technologies de l'information et de la communication dans les universités et sert d'exemple pour la coopération entre les universités et l'industrie. "

Enfin, Hervé Huot-Marchand, Chef de section de l'UNESCO pour la jeunesse, l'alphabétisation et le développement des compétences, a félicité Huawei pour son rôle en tant que partenaire clé et contributeur à la Coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO qui aide les jeunes du monde entier à améliorer leurs compétences numériques. La Huawei ICT Competition est l'un des rares programmes internationaux qui peuvent aider les jeunes à se connecter et à promouvoir l'innovation à une si grande échelle afin qu'ils puissent, à leur tour, redonner et créer une plus grande valeur dans la société numérique.

Cette compétition a attiré plus de participants cette année que jamais auparavant, malgré la pandémie persistante. À l'avenir, Huawei prévoit de continuer à renforcer les écosystèmes de l'éducation, de l'industrie et des talents publics en établissant des alliances de talents, en intégrant les normes relatives aux talents, en améliorant les capacités des talents et en démontrant la valeur des talents.

Huawei a également annoncé son intention de former 1 million de professionnels certifiés des TIC d'ici 2024 afin d'améliorer les compétences numériques de la société dans son ensemble. Cette initiative vise à promouvoir le progrès scientifique et technologique, le développement de l'industrie et le développement social et économique durable.