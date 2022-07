Madagascar: Baccalauréat - La majorité des candidats en série littéraire

Les épreuves écrites du baccalauréat débutent aujourd'hui. Au vu du nombre des candidats inscrits pour cette session 2022, soixante-dix pour cent d'entre eux ont opté pour la série littérature.

Les séries scientifiques et l'Organisation-société-économie (OSE), le baccalauréat technologique, technique et professionnel n'intéressent pas les jeunes. 70% des inscrits au baccalauréat pour la session 2022 ont opté pour la série littéraire. Seulement 20% des candidats ont choisi la série scientifique, 3% la série OSE, et 6% vont passer le baccalauréat technologique, technique et professionnel. Cette tendance n'a pas beaucoup évolué, depuis plusieurs sessions successives du baccalauréat.

Dans certains lycées publics de la capitale, le nombre des élèves des séries scientifiques et des séries littéraires commencerait à balancer, progressivement. Mais les élèves de la série littéraire restent plus nombreux. Selon des hypothèses, ce fort taux de la série littéraire s'explique par la participation des jeunes qui n'ont pas suivi le parcours normal de l'enseignement. Scolarisés dans une classe de niveau inférieur à la terminale, ils tentent le diplôme de baccalauréat, en suivant des cours, et en s'inscrivant avec la série la plus simple, notamment, la série littéraire, suivant une option très généralisée. " Le souci avec le nombre important des littéraires, c'est qu'il n'y aura plus beaucoup d'exécutants. Que des rapporteurs et des décideurs. ", avance un enseignant d'une matière scientifique d'un lycée publique à Antananarivo.

Pour inciter les jeunes à s'intéresser davantage aux matières scientifiques et techniques, il propose la réorientation de la politique d'enseignement. " Ce sont les entreprises qui doivent proposer le programme scolaire, et soumettre leurs besoins. ", enchaîne notre source. Cent quatre vingt-douze mille quatre cent trente-cinq candidats participent aux épreuves du baccalauréat, qui commencent ce jour, dans tout Madagascar.

Cent quatre vingt mille huit cent quatre vont passer le baccalauréat général. Et onze mille six cent trente-sept, le baccalauréat technique.