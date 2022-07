Cote d'Ivoire: Dortmund - Sébastien Haller " ne se plaint pas " du départ de Lewandowski au Bayern

Recruté par le Borussia Dortmund il y a quelques jours, Sébastien Haller s'exprime pour la première fois depuis son retour e Bundesliga.

Evoquant le départ de Robert Lewandowski pou le FC Barcelone, l'attaquant ivoirien estime qu'il n'a pas à se plaindre de la décision du Polonais de quitter le Bayern Munich.

" Je ne me plaindrai pas qu'il soit parti (rires). Aucun attaquant en Bundesliga n'a réalisé ce qu'il a fait. Mais je ne peux pas me reposer sur les faiblesses des autres pour réaliser quelque chose. Je dois le mériter moi-même. Donc, la chose la plus importante pour moi est de me concentrer sur moi-même et de marquer autant de buts que possible ", a-t-il humblement déclaré en conférence de presse.

Avec le Bayern, Lewandowski a inscrit 344 buts en 375 matchs. Pas sûr que Sébastien fasse de même avec les Jaunes et noir.