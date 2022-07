Ile Maurice: Allocation de mauvais temps - Quand on demande de nettoyer pour être payé

À la conférence de presse du Parti travailliste (PTr) vendredi, le député Fabrice David a attiré l'attention sur les nouvelles conditions de l'allocation de mauvais temps (Bad Weather Allowance) destinée aux pêcheurs.En effet, environ 200 d'entre eux qui viennent de recevoir leur carte doivent la faire estampiller au poste de pêche (fisheries post) dont ils dépendent chaque jour de mauvais temps. Mais ils doivent aussi nettoyer le débarcadère, entre autres, pour recevoir la somme de Rs 575.

Pour ces pêcheurs, ces conditions sont inadmissibles. "Depi tipti mo peser, aster monn reisi gagn mo kart légal ena tousala. Nou'nn demann enn rénion ek minis, linn zwenn nou pou dir li pou ankérir me pena nanye", confie un pêcheur de Poste-de-Flacq, dans la circonscription du ministre de la Pêche, Sudheer Maudhoo. Ce que le ministère ne comprend pas, expliquent ces pêcheurs, c'est que, premièrement, venir faire estampiller leur carte chaque jour de mauvais temps a un coût.

Comme il n'y a pas de poste de pêche dans toutes les localités, il leur faut prendre le bus pour s'y rendre. "Rs 30 par trajet chaque semaine, cela un coût. (... ) De plus les jours de mauvais temps, ce n'est pas comme si on se tournait les pouces. Pe dir nou al netwayé pou gagn kas-la koumadir nou pa fer nanye. Il y a le servicing du bateau, la réparation des casiers, etc.", explique un autre pêcheur.

D'ailleurs, disent-ils, on leur demande de venir nettoyer alors que les équipements et outils ne sont pas fournis. "Dir nou amenn nou balié." Du côté du ministère de la Pêche, le responsable de communication affirme que ce sont des décisions prises par le Conseil des ministres. "Le ministère a déboursé Rs 95 millions pour la seule année financière 2021-22 en Bad Weather Allowance. Ce sont les conditions car il y a eu une augmentation du prix et de nouvelles cartes ont été allouées", explique-t-il.