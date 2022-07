Ile Maurice: À Nouvelle-France - Un Bangladais meurt enseveli sous de la boue

Drame à Nouvelle-France dans la soirée de samedi. Jakir Hossain, un ressortissant bangladais de 42 ans, est mort après s'être retrouvé coincé sous une coulée de boue. Il opérait un excavateur pour le compte de Beemanique Stone Crusher Limited sur son chantier à Nouvelle-France. L'appareil du trentenaire est accidentellement tombé dans un trou. Il est resté coincé dans la pelleteuse avant d'être englouti par de la boue.

Plusieurs unités de la police, dont le Groupe d'intervention de la police mauricienne (GIPM), la Special Mobile Force et les pompiers de Coromandel et Curepipe ont tenté de lui porter secours jusqu'à fort tard. L'accident s'est produit vers 21 heures. C'est aux petites heures que la victime, qui habitait dans un dortoir à Nouvelle-France, a pu être extirpée. Son décès a malheureusement été constaté. L'autopsie pratiquée par le chef du service médico-légal de la police le Dr Sudesh Kumar Gungadin a attribué le décès de Jakir Hossain à une asphyxie.

Des officiers du ministère du Travail se sont rendus sur les lieux hier. Des responsables de Beemanique Stone Crusher Limited ont été entendus par la police. L'enquête se poursuit. Le corps de Jakir Hossain sera rapatrié sur le prochain vol disponible.

Après ce malheur, la direction de Beemanique Stone Crusher Ltd se dit affligée. "C'est un moment très dur pour toute la famille de Beemanique Stone Crusher Ltd. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Jakir Hossain qui travaillait avec nous depuis plusieurs années. Nous avons pris en charge l'organisation des rites funéraires du défunt et avons entamé des démarches pour le rapatriement. Nous sommes en contact avec la famille de M. Jakir Hossain", indique-t-elle dans un communiqué. La société a aussi décrété aujourd'hui jour de deuil pour toute l'entreprise pour rendre un dernier hommage à un employé qui était exemplaire.

Beemanique Stone Crusher Ltd ajoute par ailleurs qu'elle collabore avec les autorités concernées dans le cadre de l'enquête sur l'accident et que la sécurité et le bien-être de ses employés ont toujours été au coeur de ses valeurs.