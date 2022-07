Mauritanie: La promotion des échanges commerciaux, une véritable piste pour le renforcement des relations distinguées entre Rabat et Nouakchott (M. Mayara)

Nouakchott — Le Président de la Chambre des Conseillers, M. Naama Mayara a souligné, dimanche à Nouakchott, que la promotion des échanges commerciaux constitue une véritable piste pour le renforcement des relations distinguées entre le Maroc et la Mauritanie.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale mauritanienne, M. Mayara a précisé que la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives des deux pays ne doit pas se limiter à l'échange d'expertises et d'expériences et à la coordination des positions aux niveaux des foras régionales et internationales, mais elle doit toucher de programmes économiques et sociaux bien ciblés dans les deux pays.

En visite officielle de travail à la tête d'une importante délégation parlementaire en Mauritanie à l'invitation du président de l'Assemblée nationale mauritanienne, M. Cheikh Ould Bayeh, le président de la Chambre des conseillers a expliqué que l'objectif consiste à réaliser une véritable intégration économique entre les deux pays.

Il a ajouté, dans ce contexte, que la mise en place d'un Forum Economique Parlementaire maroco-mauritanien serait une réelle opportunité pour mettre en lumière les potentialités que recèlent le Royaume et la Mauritanie et drainer pour attirer davantage de capitaux et d'expertises et, partant, promouvoir les économies marocaine et mauritanienne avec l'objectif de faire face aux défis futurs.

Il a relevé que parmi les défis, qui exigent davantage de cohésion et la mise en place d'une économie forte, figure le problème de la sécurité alimentaire qui menace la région du Sahel et du Sahara, causé par la crise russo-ukrainienne, ainsi que les difficultés liées à la sécurité sanitaire et au phénomène croissant de l'immigration clandestine.

De leur côté, les députés mauritaniens ont exprimé leur satisfaction quant à la proposition de créer un Forum économique parlementaire maroco-mauritanien, appelant à accélérer sa mise en place.

Ils ont souligné l'importance de l'expérience marocaine dans un certain nombre de domaines économiques et d'infrastructures, notamment l'agriculture, appelant dans ce contexte à encourager les hommes d'affaires marocains à investir dans ce domaine en Mauritanie, qui possède des atouts importants tels que les terres fertiles et les ressources hydriques nécessaires.

Ils ont également mis l'accent sur l'importance d'autres secteurs prometteurs notamment le secteur minier.

Cette visite s'assigne pour objectif la consolidation de la coopération institutionnelle et parlementaire entre la Chambre des Conseillers et l'Assemblée nationale mauritanienne, l'échange de points de vue et le renforcement de la coordination entre les deux parties, ainsi que l'examen des moyens d'approfondir les relations bilatérales à même de relever les différents défis qui s'imposent sur la scène régionale et internationale et qui portent notamment sur la sécurité, la stabilité et le développement durable.

Lors de cette visite, M. Mayara est accompagné d'une délégation composée notamment, de Fouad Kediri, vice-président de Chambre, Mohamed Bakouri, président du groupe du Rassemblement national des indépendants et Youssef Aydi, président du groupe socialiste.