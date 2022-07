Tunisie: Le président des EAU à Paris pour renforcer les liens avec la France

Paris, 18/07/2022 — Le Président des Emirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, a débuté, lundi, une visite d'Etat en France visant à confirmer les liens étroits qui unissent les deux pays.

Le chef de l'Etat émirati, arrivé dimanche à Paris pour son premier déplacement dans l'hexagone depuis son élection à la tête des EAU, a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron à l'Elysée pour des entretiens en tête à tête avant de rencontrer d'autres responsables dont la première ministre Elisabeth Borne et les présidents des deux chambres du parlement.

Selon l'Elysée, cette visite d'Etat de trois jours devra "confirmera, une nouvelle fois, les liens forts qui unissent la France et les Emirats arabes unis".

Il s'agit pour les deux chefs d'Etat de "poursuivre l'approfondissement du partenariat stratégique qui unit les deux pays, notamment en matière de sécurité et défense, et d'énergies et technologies du futur", note l'Elysée.

Il est également question de renforcer une relation bilatérale "déjà dense", concernant notamment les investissements, la culture, l'éducation et le spatial, et de renforcer les coopérations face aux enjeux mondiaux, notamment pour répondre à la crise énergétique mondiale et pour accélérer les transitions climatiques des deux pays.

La visite porte aussi sur les "efforts conjoints de la France et des Emirats arabes unis pour la stabilité et sécurité régionales", note l'Elysée.

La visite sera marquée également par la signature de plusieurs accords au quai d'Orsay dans les domaines des énergies du futur (hydrogène, énergies renouvelables), les transports et le traitement des déchets , entre autres, selon les médias de l'hexagone.

Les EAU ont maintenu et renforcé leurs relations avec la France grâce à des décennies de partenariats bilatéraux axés sur l'action dans les domaines du changement climatique, des technologies durables, de l'exploration spatiale, des échanges culturels, des énergies traditionnelles et de la sécurité régionale.

Les liens entre les deux pays se sont considérablement approfondies ces dernières années, culminant en décembre par un contrat record de 14 milliards d'euros portant sur 80 avions de combat Rafale.