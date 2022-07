Congo-Kinshasa: Quel est le but du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnel ?

Le gouvernement congolais organise, par le biais du ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST), le jeudi 14 et vendredi 15 juillet 2022 le Test National de Sélection et d'Orientation Scolaire et professionnel (TENASOSP) sur l'ensemble du territoire national. Conformément à l'article 193 de la loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, cette épreuve concerne les élèves de la huitième année c'est-à-dire, du cycle terminal de l'éducation de base. - Quel est le but de ce test ? - Comment est-ce que cette épreuve va être organisée sur l'ensemble du territoire national ?

Marcel Ngombo discute de ce sujet avec Jacques Tshimbalanga, coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous (CONEPT/RDC).

Jean Bosco Puna et Odia Musungayi, respectivement secrétaire général du Syndicat National des enseignants des écoles conventionnées catholiques (SYNECAT) et inspecteur général au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) ont aussi participé à cet entretien.