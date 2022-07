Ile Maurice: Abaim représente Maurice au Kaustinen Folk Festival en Finlande

Six représentants du groupe Abaim, à savoir les jeunes Emilio Netta, Emmanuel Brutus, Megane Curpanen et Shaniza Kurmally, accompagnés des responsables du groupe, Marousia Bouvery et Alain Muneean, sont en Finlande. Ils étaient invités à participer à l'édition 2022 du Kaustinen Folk Music Festival qui s'est tenu du 11 au 17 juillet.

Cet événement est connu comme étant le plus important festival de musique folk des pays nordiques. C'est en 1968 qu'il se tient pour la première fois. Chaque année, le Kaustinen Folk Music Festival attire plus de 50 000 visiteurs. Ce festival met en avant la musique traditionnelle finlandaise. D'ailleurs, la musique traditionnelle du Kaustinen, qui est un district de la Finlande, est inscrite depuis 2021 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Des centaines de groupes aussi bien nationaux qu'internationaux participent chaque année à ce festival haut en couleur.

Les jeunes du groupe Abaim choisis pour participer à cette aventure ont tous une maîtrise des instruments traditionnels locaux. Outre des performances, ils étaient aussi invités à partager leurs connaissances de la musique traditionnelle mauricienne et des instruments lors de divers ateliers.

Déjà, avant leur départ, le petit groupe avait enregistré une interview présentant Abaim, qui avait été diffusée sur la page YouTube du festival. C'est le 6 juillet que les membres d'Abaim se sont envolés pour la Finlande avec au préalable une escale en France. "Participer à ce festival est une fierté pour nous. Nous avons fait entendre notre séga sur la scène finlandaise et auprès des autres pays invités", souligne Marousia Bouvery.

Cette dernière explique que le festival s'est tenu sur plusieurs sites de Kaustinen. "Le festival a débuté par une parade dans laquelle nous avons participé. C'est le lundi 11 juillet que nous avons donné notre première prestation qui a été suivie de beaucoup d'autres, incluant également des ateliers. Ce festival est impressionnant", souligne Marousia Bouvery.

À jeudi dernier, ils avaient participé à pas moins de 12 concerts. Le clou du festival s'est tenu jeudi avec le grand concert de l'Unesco. "Pour ce concert, une cinquantaine d'enfants de la Finlande se sont joints à nous pour interpréter Ti Marmit. Ils ont appris la chanson. Cela a été un moment historique. Les gens ici adorent notre musique, ainsi que notre engagement envers notre langue maternelle. Les autres participants qui s'investissent pour faire vivre leurs musiques traditionnelles comprennent bien notre implication. Cela a été un voyage pédagogique pour les jeunes. Ils ont partagé leur musique et ont aussi découvert la musique des autres pays. Tou sort langaz, tou kalite linstriman. Pa kone kot pou gete", s'enthousiasme Marousia Bouvery. La petite troupe rentrera bientôt au bercail avec dans le cœur plein de beaux souvenirs et surtout la fierté d'avoir porté haut notre musique et notre langue maternelle.