Ile Maurice: Covid-19 et grippe saisonnière - SOS poumons

Du 4 au 10 juillet 2022, 7 257 infections respiratoires ont été enregistrées. Des chiffres qui font un peu suffoquer d'autant plus que, selon le Dr Fazil Khodabocus, médecin en santé publique, ces chiffres révèlent des patients souffrant non pas seulement du Covid-19 mais aussi d'autres virus comme la grippe et la rhinite, entre autres.

En effet, depuis quelques semaines, les urgences des hôpitaux publics sont bondées de cas d'infections pul- monaires dues à la grippe, entre autres. Une patiente qui vient d'être admise en fin de semaine dernière révèle avoir passé un véritable calvaire. "J'ai commencé à être grippée il y a deux semaines. Vers le troisième jour, j'ai eu des problèmes respiratoires et j'ai dû aller en urgence recevoir de l'oxygène alors que je n'avais que la grippe. Une semaine après, je suis retombée malade et j'étais positive au Covid-19 et encore une fois j'ai dû être admise pour des problèmes respiratoires."

Selon les Drs Vasantrao Gujadhur et Fazil Khodabocus, en ce moment, la population ne doit pas seulement se soucier du Covid-19 mais aussi des grippes H1 n1 et H3 n2 qui apportent des complications respiratoires tout aussi complexes. "Sa bann viris la donn infeksion respiratwar. Bizin vizilan ek fer bann test", prévient le Dr Gujadhur. Surtout ceux ayant déjà contracté le Covid-19. Le Dr Khodabocus ajoute qu'après une infection au Covid-19, qui affecte les poumons, le patient doit être encore plus vigilant et booster son système immunitaire car "celui-ci prend un sacré coup après une telle infection. Ajoutez à cela, le froid hivernal aide dans la propa- gation des virus, il faut donc faire attention".

Gestes barrières

D'ailleurs, un autre patient à qui nous avons parlé peut en témoigner. Ce trentenaire révèle que depuis qu'il a été infecté par le Covid-19 fin 2021, en contractant la grippe récemment, il a dû aller deux fois aux urgences pour recevoir de l'oxygène. "Zame monn malad koumsa ek lagrip." Selon nos interlocuteurs médecins, pour éviter ce genre d'infections, il est important de booster son système immunitaire avec une bonne alimentation et surtout du repos lorsqu'on est malade.

"Il est impératif qu'une personne qui contracte même la grippe se repose et regagne des forces avant de se mélanger aux autres car elle est vulnérable", explique le Dr Vasantrao Gujadhur. Malgré la levée des restrictions sanitaires, les personnes doivent prendre leurs dispositions en ce temps hivernal pour respecter les gestes barrières. "Le vaccin contre la grippe pour les personnes âgées et souffrant de comorbidités est très important. Ainsi que la booster dose contre le Covid-19", ajoute le Dr Fazil Khodabocus.