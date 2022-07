Tunisie: Sabry Mosbah au festival international de Hammamet - Des racines et des ailes

Sabry Mosbah offre un show, il s'associe avec générosité avec des musiciens hors pair. AbdelJerime Benzarti en guest, une nouvelle chanson inédite, la recette fonctionne et le public s'enthousiasme.

Il a bien mérité cette scène, celle qui a toujours été un appui aux nouvelles expériences et à la scène alternative. Le festival international de Hammamet a offert au public de Sabry Mosbah une soirée intense, fine et délicate. Lui, un des porte-drapeaux de sa génération, une figure charismatique et un grain de voix raffiné. Sabry Mosbah, un des artistes les plus confirmés de sa génération, a toujours chanté son appartenance à sa patrie et son identité tunisienne à travers ses chansons et ses albums.

Sur la scène de Hammamet, il a fusionné musique tunisienne rythmique, dialecte tunisien et sonorités occidentales, entretenant ainsi un cachet propre à lui. La passion reste un moteur essentiel qui lui permet d'aller au bout de ses explorations musicales distinguées. Le chanteur-musicien vise le renouvellement et une ouverture inédite sur un univers musical large et exploitable.

Durant sa soirée au FIH, Sabry Mosbah a rencontré son large public, à travers un répertoire de chansons garnies, anciennes et nouvelles. Des morceaux comme " Mouch Menni ", "Ya Rouhi", "Ha Wlidi", " Sif Asyeed " ont retenti aux quatre coins du théâtre de plein air de Hammamet. Le dialecte tunisien recherché et ficelé enveloppe les morceaux de l'artiste et leur donne une sonorité unique qui va avec une forte résonance " rock " et des influences occidentales modernes. " Ma nsit ", l'une des chansons qui ont fait le succès de Mosbah, a été présentée en début de soirée.

Génératrice d'un nombre de vues élevé sur " Youtube ", "Ma Nsit" touche jusqu'à nos jours un large public de mélomanes. Sabry Mosbah tire sa force des musiciens qui l'accompagnent sur scène : Slim Arjoun, Hedi Fahem, Nada Mahmoud, Sahbi Ben Mostapha, Marwen Soltana, Nasreddine Chebli, Youssef Soltana, Mohamed Khachnaoui et Mohamed Ben Salha. Et quand le groupe fusionne, la magie opère. Etre entouré d'aussi merveilleux artistes et de croire en la dynamique et l'énergie du groupe est un coup de maître. Les dialogues des instruments, la chaleur, le groove et l'intensité de l'émotion qui circule sur scène avaient un effet enchanteur sur le public.

Chanter en chœur, danser, partager, la soirée de Sabry Mosbah était magique, et quand il invite Abdelkerim Benzarti sur scène pour chanter sa célèbre chanson "Kifaya" aux cotés de Sabry Mosbah, le message était fort.

Cette génération qui puise dans une identité pop tunisienne, qui renoue avec les racines et brasse loin vers de nouveaux horizons fait actuellement la richesse de la musique tunisienne. Du local, du personnel, de l'intime on ne peut que toucher l'universel et l'humain.

La soirée s'est achevée sur une note inédite en présentant pour la première fois la chanson " Dalouni ", présentée en featuring avec le rappeur tunisien Massi. Du bonheur, de l'émotion et une belle communion.