Tunisie: Expatriés - Baptême du feu pour Haddedi

Après deux expériences en Turquie, à Kasımpaşa et à Yeni Malatyaspor, le défenseur de 30 ans a fait ses débuts en Allemagne, le week-end dernier.

Le baptême du feu d'Oussama Haddedi est intervenu dans le cadre de la première journée de Bundesliga 2.L'arrière de Greuther Furth, pur gaucher, a disputé le match face à Holstein Kiel SV dans l'axe de la défense. Le match s'est soldé par une parité (2-2).

Ali Abdi, courtisé

Ali Abdi, défenseur international de Caen, est pisté par l'OL, le RC Lens et le Losc. Il faudra débourser pas moins de 1,5 million d'euros pour s'adjuger ses services. Les tenants de Caen se frottent donc les mains, sachant que le joueur, encore sous contrat jusqu'en juin 2023, a rallié le SM Caen alors qu'il était libre de droit (sans avoir à payer d'indemnité de transfert pour le recruter).

Mancuniens : Majbri sur le départ

sous forme de prêt

Ten Hag, nouveau coach de Manchester United, préfèrerait céder Hannibal Majbri sous forme de prêt afin qu'il bénéficie de plus de temps de jeu et gagne en expérience et en vélocité. Les Reds Devils sont actuellement en tournée en Thaïlande.

Ben Youssef, buteur face à Al Ahly

Pyramids a battu Al Ahly (2-0) dans le cadre de la 25e journée du championnat égyptien. L'attaquant Fakhreddine Ben Youssef a signé un but à la 29'. Désormais, Ezzamalek prend le large en pôle position du classement avec neuf points d'avance, quoiqu'Al Ahly compte deux matchs retard à disputer.

Al Hilal du Soudan : Mouine Châabani, hors de prix !

Après une expérience à Al Masry, Mouine Chaâbeni était annoncé à Al Hilal mais les dirigeants soudanais ont renoncé à cette option en raison des exigences financières du technicien tunisien. Selon certaines sources, Châabani aurait exigé un salaire mensuel de 80 000 dollars pour un bail de deux saisons.

Kaib, buteur avec Heerenveen

Dans une partie amicale entre deux clubs hollandais, l'arrière- gauche et néo-international, Rami Kaib, a signé un but du pied gauche dans la surface de but qui offre la victoire 2-0 contre Zwolle.

Nos internationaux en pleine préparation

Elyes Skhiri perd avec Cologne contre Milan AC (1-2) en disputant 77 minutes. Wahbi Khazri joue ses premières minutes durant une mi-temps sous ses nouvelles couleurs, mais s'incline avec Montpellier contre l'Espanyol Barcelone 2-0. Wajdi Kechrida, qui refoule les pelouses après une longue période d'absence pour blessure avec Salernitana contre Hoffenheim 2-2 et Seifeddine Khaoui avec Clermont Foot contre Lens, qui perd 1-3, ont disputé 45 minutes chacun.

Letaief débute avec Bâle FC

Le jeune ailier droit Seifallah Letaief est entré à la 66ème minute de jeu au cours du match contre Winterthour, son ancien club en Suisse. Match nul 1-1.