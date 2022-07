Tunisie: 2e édition de Tunis sur seine festival - Les nouvelles musiques tunisiennes et arabes à Paris

Une journée de fête et de partage est annoncée par les organisateurs avec au programme 11 performances musicales éclectiques, des concerts live, des Dj sets et des live sets électroniques avec la participation d'une vingtaine d'artistes et de collectifs venus de Tunisie, d'Algérie, de France,

Après une première édition en 2016, la manifestation "Tunis sur Seine" est de retour à Paris le 23 juillet à partir de 14h00, pour une série de concerts et de performances musicales abritées par Le Point Fort d'Aubervilliers.

Ce festival, qui vise à donner de la visibilité à des artistes émergents et confirmés issus de diverses cultures musicales jeunes, est une initiative de l'association éponyme qui s'est fixé pour objectif de promouvoir la culture, les arts et les musiques du monde.

Une journée de fête et de partage est annoncée par les organisateurs avec au programme 11 performances musicales éclectiques, des concerts live, des Dj sets et des live sets électroniques avec la participation d'une vingtaine d'artistes et de collectifs venus de Tunisie, d'Algérie, de France, de Palestine et de Syrie. Des ateliers ludiques et des tables rondes thématiques sont, aussi, au menu.

Les artistes en provenance de Tunisie sont : les Dj Deena Abdelwahed et Hazem Berrabah, le chanteur et compositeur Jawhar qui présentera des titres de son nouvel album "Tasweera", "Noble Men" et son rock psychédélique et le duo Yuma.

Au programme, également, un concert du groupe Bénarès dont la musique résulte d'une rencontre entre la France et la Tunisie, entre la pop française et le folklore tunisien. Ils partageront avec le public leur univers musical soul, finement teinté de blues et de folk.

Les artistes Niz ( France - Tropical Bass), Osloob & Friends ( Palestine, Syrie), Sahara / Hip-hop, Pekodjinn( Tunisie-Suisse / Afro Maghreb) et Vodkakoka (France / Tropical Bass) seront, aussi, de la partie.