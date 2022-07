Tunisie: "Original Fusion" de Zouheir Gouja - Une immersion sonore nouvelle

Chorégraphies, chants, rythmes occidentaux et traditionnels ont fusionné dans "Original Fusion", dernière création de Zouheïr Gouja, réalisée pour le Festival international de Hammamet. Une 2e soirée découverte consacrée aux mélomanes.

"Mazij" ou "Original Fusion" se caractérise par la participation collective de musiciens, d'instrumentistes et de chanteurs. 100 min d'un spectacle, fort d'une scénographie, adapté à l'espace plein-air mythique de la ville d'Hammamet. La maîtrise de la sono et de la lumière prend d'assaut le public, emporté et réceptif. Un répertoire musical unique émane de Cette création menée par Zouheïr Gouja sur scène et son équipe.

"Original Fusion" est l'aboutissement d'un travail d'équipe qui a vu le jour dans le cadre d'une résidence d'artistes d'une durée de 9 mois, et qui a eu lieu au Centre culturel international d'Hammamet : Dar Sebastian. Le patrimoine musical ancien de la Tunisie a été ré-exploité à travers des sonorités modernes et électro, et enrichi par d'autres disciplines scéniques comme la danse.

"Mazij", titre en langue arabe, puise sa pertinence de cette recherche approfondie dans la genèse du patrimoine musical riche, existant aux quatre coins de la Tunisie. Un patrimoine musical ancien, aussi riche que le tunisien, doit être en premier lieu découvert par les Tunisiens avant d'être exporté dans le monde. Des Tunisiens qui restent peu connaisseurs de leur richesse musicale. La danse enrichit la transe scénique dans le spectacle "Mazij". Le spectacle est universel et se détache d'un contexte temporel précis. Il concilie l'histoire de la musique tunisienne avec son devenir et son présent. "Mazij" ou "Fusion" s'adresse à différentes générations. Son ouverture demeure son point fort.

Le Festival international de Hammamet a consacré la soirée suivante du 16 juillet 2022 à Sabry Mosbah, un des artistes les plus prolifiques de sa génération. Le musicien a toujours chanté son appartenance à sa patrie et son identité tunisienne à travers ses chansons et ses albums. Il a fusionné musique tunisienne rythmique, dialecte tunisien et sonorités occidentales.