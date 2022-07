Afrique de l'Ouest: Mines, pétrole et énergie- Les acteurs invités à relever ensemble des défis

« C’est une occasion de rappeler les défis du secteur. Je suis heureux d’avoir des lauréats, mais je serai très heureux si nous parvenons à relever les défis. Car si vous prenez le secteur des hydrocarbures avec la crise en Ukraine, le secteur reste vulnérable. Dans les mines, c’est l’orpaillage illégal. Dans le secteur de l’énergie, c’est de parvenir à un équilibre et à la transition énergétique » Invitation de M. Coulibaly Sangafowa Mamadou, ministre ivoirien des Mines, du pétrole et de l’énergie, faite aux acteurs de ces secteurs stratégiques, lors d’une cérémonie de remise de prix d’excellence, qui a eu lieu à Abidjan, le 13 juillet 2022, dont il était le président. Ce rendez-vous de l’excellence qui s’inscrit dans le cadre du prolongement du prix national d’Excellence qui s’est déroulé, le 5 novembre 2021 au palais présidentiel à Abidjan.

A cette occasion, seuls les premiers dans chaque catégorie avaient reçu leur prix. Au niveau du département ministériel, les lauréats classés 2ème et 3ème,lors de prix national d’excellence ont étaient dont à l’honneur. Notons qu’au plan national, le ministère s’est vu attribuer au total cinq prix pour neuf lauréats. Au titre des Mines et de la Géologie, il s’est agi de trois prix. A savoir le Prix d’Excellence Ivoirien des Mines ; le Prix d’Excellence du Meilleur Service de l’Administration des Mines et de la Géologie ; le Prix d’Excellence du Meilleur agent des Mines et de la Géologie. Au titre du Pétrole et de l’Energie, deux prix : Le Prix d’Excellence de la meilleure entreprise du secteur des hydrocarbures et le Prix d’Excellence de la meilleure entreprise du secteur de l’Energie. Félicitant les lauréats, le ministre Sangafowa a souhaité que ces prix soient des sources de motivation pour tous les agents et une invitation à donner le meilleur d’eux-mêmes dans l’exercice de leur fonction.

Peu avant, Tatiana Koné-Bombo, point focal du jury du Prix national de l’Excellence et chef de cabinet de ce ministère, a rappelé que dans le cadre de l’organisation pratique de ce prix, le processus interne du Ministère des Mines s’est déroulé en trois phases. La première a consisté en la validation par la Primature, du nombre de prix, la définition des critères de sélection et la grille d’évaluation des candidats. La seconde a consisté à l’appel à candidature et à la réception des dossiers. Et enfin la dernière phase a permis l’analyse et l’évaluation des candidatures et les délibérations du jury au regard des critères validés.

Au nom des récipiendaires, Jean-Claude Diplo, Pdg de Allied Gold (structure chapeautant Agbaou Gold), a relevé que cette distinction oblige tous les récipiendaires à saisir la pleine mesure de la charge qui leur incombe désormais, celle d’aller au-delà des efforts fournis au préalable et d’être des ambassadeurs de l’excellence. Chacun des lauréats a reçu un diplôme, un trophée et un chèque de 1,5million de francs Cfca pour les,2ème et 1 million de francs Cfa pour les 3ème