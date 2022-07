Seychelles: Visite du chef d'État kenyan aux Seychelles - 10 accords de coopération signés

Les Seychelles et le Kenya ont signé 10 accords bilatéraux dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays lors d'une réunion entre le président Wavel Ramkalawan et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta lundi.

Les accords ont été signés lors d'une cérémonie à la State House au cours d'une réunion bilatérale entre les deux dirigeants dans le cadre de la visite d'État de trois jours de Kenyatta aux Seychelles.

Les dix accords ont été signés par le secrétaire général du cabinet kenyan, Raychelle Omamo, et le ministre des affaires étrangères des Seychelles, Sylvestre Radegonde.

La coopération porte sur la défense, l'entraide judiciaire en matière pénale, la paix, la sécurité et l'application de la loi en mer, les affaires maritimes, la sécurité et la lutte contre la criminalité. Il existe également des accords de coopération dans les domaines de l'économie bleue, de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme, des sports et de la promotion de partenariats sur l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes.

"Le Kenya et les Seychelles avaient une coopération bilatérale substantielle dans des domaines tels que l'éducation, la santé, le commerce, l'agriculture, l'aviation civile, ainsi que des liens solides entre les peuples, même avant l'établissement des relations diplomatiques le 10 janvier 1990. Aujourd'hui, nous les renforçons", a déclaré M. Ramkalawan, après la cérémonie de signature.

M. Ramkalawan a ajouté que "le président Kenyatta et moi-même avons discuté des défis auxquels les deux pays sont confrontés dans la lutte contre le trafic de drogue et les défis de la sécurité maritime. En tant que partenaires régionaux et dirigeants africains, il est de notre devoir et de notre intérêt mutuel de travailler ensemble sur ces questions."

En outre, M. Kenyatta a déclaré : "Nous nous réjouissons de la poursuite des relations historiques, cordiales et diplomatiques qui existent entre nos deux pays depuis leur indépendance et qui, au fil du temps, ont été mises en évidence par les multiples accords de coopération que nos deux pays ont conclus et continuent de conclure."

Il a ajouté que lors de sa rencontre bilatérale avec Ramkalawan, des discussions ont eu lieu sur le tourisme, l'économie bleue, les affaires maritimes, et surtout le rétablissement des routes maritimes entre les deux pays.

Le président des Seychelles a également exprimé sa reconnaissance pour la contribution des ressortissants kényans travaillant aux Seychelles, un archipel situé dans l'océan Indien occidental.

Plus de 800 ressortissants kenyans vivent et travaillent aux Seychelles, la plupart dans le secteur de l'éducation. Environ 65 Kenyans enseignent dans des écoles primaires et secondaires et neuf Kenyans travaillent comme professeurs dans des établissements d'enseignement supérieur.

On a demandé à M. Kenyatta, qui effectue son dernier mandat en tant que président du Kenya et ne participera pas aux prochaines élections nationales, quel était le poids de ces nouveaux accords, d'autant plus qu'il sera remplacé à la présidence dans les prochains mois.

Il a déclaré que ces accords sont conclus entre les deux nations et qu'il est convaincu que le gouvernement élu, quel qu'il soit, maintiendra ces accords en place.

Il s'agit de la première visite d'un chef d'État kenyan aux Seychelles, tandis que deux anciens présidents seychellois ont visité la nation est-africaine.

Le premier président seychellois à se rendre au Kenya était le défunt président France Albert René en juillet 1990, suivi par l'ancien président Danny Faure, qui s'est rendu au Kenya en avril 2017.