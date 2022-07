Guinée: Deux anciens Premiers ministres devant la justice

En conférence de presse le vendredi 15 juillet, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) a présenté le niveau d'avancement des dossiers et évoqué de nouvelles plaintes. Sur la convocation de Cellou Dalein Diallo, ses avocats constatent des irrégularités dans la procédure. Selon maître Amadou Diallo, la première convocation ne définissait pas les faits reprochés à son client et la dernière n'a pas respecté le délai requis dans le code de procédure pénale.

A la question de savoir si Cellou Dalein va répondre à la justice guinéenne maître Amadou Diallo répond.

"Normalement la Crief devrait émettre une troisième convocation. J'espère que cette fois-ci elle sera régulière. Et après Cellou Dalein avisera c'est-à-dire il verra si les conditions d'un procès juste et équitable sont réunies, il viendra en tant que citoyen et homme politique, homme d'Etat pour répondre à cette convocation. Cellou Dalein n'entend pas se soustraire à la justice de son pays. D'autant plus que le dossier est vide il n'y a rien ; ce sont simplement des accusations", soutient l'avocat.

Colère des avocats

De leur côté, les avocats de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana sont remontés contre le procureur spécial de la Crief.

La justice demande au dernier Premier ministre du président déchu Alpha Condé de justifier la somme de 46 millions de dollars pour une structure de la primature et une autre somme de 81 milliards de francs guinéens pour son budget de souveraineté à la primature.

Maitre Mamadou Ismaïla Konaté en conférence de presse samedi (16.07) dénonce le mensonge du procureur spécial de la Crief.

L'ancien ministre malien de la justice explique que "de quatre mois à nos jours il [le procureur spécial de la Crief, ndlr] est allé inventer de nouvelles procédures de 46 millions et 86 milliards. Qu'est-que vous voulez qu'on réponde à un procureur spécial qui évoque des éléments qui ne sont pas dans le dossier. Le juge d'instruction n'a jamais été saisi de ces éléments.

Je suis indigné par un procureur spécial qui nous énerve parce qu'il est dans le mensonge perpétuel."

Plusieurs autres anciens dignitaires des régimes précédents sont attendus les jours à venir devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Concernant Cellou Dalein Diallo, certains analystes estiment que son absence depuis trois mois hors du pays pourrait impacter sa candidature aux prochaines élections.