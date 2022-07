Cote d'Ivoire: Le footballeur ivoirien Sébastien Haller souffre d'un cancer des testicules

Le Borussia Dortmund, qui vient de recruter Sébastien Haller, a annoncé lundi 18 juillet que le joueur souffre d'un cancer des testicules. L'international ivoirien, âgé de 28 ans, a quitté le camp d'entraînement pour se soigner.

C'est une information choc que le Borussia Dortmund a officialisé en fin de soirée, lundi 18 juillet. Dans un communiqué, le club de la Ruhr a annoncé que Sébastien Haller, recruté le 6 juillet à l'Ajax Amsterdam, souffre d'un cancer des testicules. Le BVB, qui est en stage de présaison à Bad Ragaz, en Suisse, explique que l'attaquant " s'est plaint d'un malaise après l'entraînement lundi matin ".

" Au cours d'examens médicaux intensifs, une tumeur a finalement été découverte dans les testitcules au cours de la journée ", poursuit le Borussia Dortmund dans un communiqué. Sébastien Haller, qui a fêté son 28e anniversaire en juin, a quitté le camp d'entraînement et va passer prochainement " d'autres examens dans un centre médical spécialisé ".

Dortmund demande que " la vie privée du joueur soit respectée "

" Cette nouvelle d'aujourd'hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous. Toute la famille BVB souhaite à Sébastien un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reçoive le meilleur traitement possible ", a déclaré Sebastian Kehl, le directeur sportif des vice-champions d'Allemagne.

Le Borussia " demande que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée et qu'aucune question ne soit posée ". Le club assure qu'il donnera " de plus amples informations ", en concertation avec le joueur, quand ils en auront.

Formé à l'AJ Auxerre, Sébastien Haller a porté les couleurs du club icaunais de ses débuts pros, en 2012, jusqu'à son départ pour les Pays-Bas et le FC Utrecht, en 2015. L'attaquant longiligne (1,90m) a ensuite rejoint l'Allemagne une première fois en 2017, année où il fut recruté par l'Eintracht Francfort. Il a ensuite découvert l'Angleterre avec West Ham en 2019, avant de retourner aux Pays-Bas, du côté de l'Ajax, en janvier 2021.

Après une saison et demie très prolifique avec les Lanciers (66 matches, 47 buts et 16 passes décisives - 11 buts en 8 matches de Ligue des champions), Sébastien Haller a dit oui au Borussia Dortmund, qui cherchait un remplaçant au Norvégien Erling Haaland, parti à Manchester City. Le BVB a déboursé 31 millions d'euros pour le recruter, soit le deuxième transfert le plus onéreux de son histoire après les 35 millions d'euros vers à Rennes pour Ousmane Dembélé en 2016.

Aujourd'hui, celui qui porte le maillot des Éléphants ivoiriens depuis 2020 et qui a participé à la CAN au Cameroun (quatre matches, un but et une passe décisive) doit faire face à un défi d'un tout autre calibre. Les messages de sympathie affluent déjà pour le soutenir dans ce combat.