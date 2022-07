Afrique: Revue de presse Afrique francophone du 19 juillet 2022

Togo : Crise Mali- Côte d’Ivoire- Le chef de la diplomatie togolaise en médiation

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur, Prof Robert Dussey, a effectué, le lundi 18 juillet 2022, une visite de travail et d’amitié à Bamako. Le chef de la Diplomatie togolaise a été reçu par le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, et son homologue malien, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Au menu, « l’affaire des49 soldats ivoiriens » arrêtés à Bamako.

Guinee Conakry : Résultats du Baccalauréat 2022- Un taux de réussite de 9%

Le Ministre de l’Enseignement préuniversitaire et de l’alphabétisation vient de faire l’annonce. Le taux de réussite au baccalauréat session 2022 est de 9%, selon Guillaume Hawing. Loin d’une surprise, les taux de réussite de cet examen, à l’instar des deux premiers (CEE et BEPC), confirment le très faible niveau de la qualité de notre système éducatif.

Cameroun : Insécurité- Difficile d’organiser des funérailles

À la morgue de Bamenda, capitale de la région du Nord-Ouest, l’insécurité prend de l’ampleur. Surtout dans les zones rurales. A tel point qu’après des levée des familles n’arrivent pas rentrer au village pour les funérailles et doivent se résoudre à enterrer le défunt en ville. La raison selon Rfi , les hostilités, les combats, des barrages sur la route.

Mali : Situation politique- L’Imam Dicko se vide

L’imam Mahmoud Dicko, meneur principal de la lutte populaire qui a fait tomber le régime d’Ibrahim Boubacar Keïta, et ses partisans ont rendu, à travers une cérémonie, le samedi 16 juillet 2022, un hommage mérité aux victimes de la répression des 10, 11 et 12 juillet 2020 qui a fait plusieurs morts. Une cérémonie au cours laquelle, il a eu à faire des mises au point par rapport à certaines accusations à son encontre comme par exemple son supposé lien avec le Qatar et ses rapports avec l’ancien président Compaoré et la Côte d’Ivoire. Rapporte Mali web

Cote d’ivoire : Atteinte à la Liberté de presse- Un journaliste condamné à payer trois millions de Fcfa

Après le procès en comparution immédiate du confrère Noël Konan, journaliste d'investigation indépendant dans l'affaire qui l'oppose à Nsia Banque ci, le lundi 18 juillet, où il a été condamné à payer 3millons FCFA d'amende, nous avons recueilli les propos de son conseil, Me Kouadjo Yao Bouattenin Serges.

Burkina Faso : Univers politique- Un cadre du Mpp claque la porte

Le Pr Ag. Smaila Ouédraogo vient d’annoncer son départ du parti du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP). Il l’ a fait dans une déclaration dont copie a été remise à la presse locale