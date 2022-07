Sénégal: Gestion ressources halieutiques - Greenpeace lance un nouveau slogan

Greenpeace Afrique a lancé un nouveau slogan: "AnaSamaJën". L'organisation a lancé cette campagne avec les communautés, ce weekend. Elle se déroulera sur 6 semaines avec une caravane qui va sillonner l'intérieur du pays et les pays voisins tels que la Mauritanie et la Gambie. Elle vise une gestion durable de cette ressource halieutique.

" Cette campagne va s'articuler à une tournée qui va passer un peu partout au Sénégal. Et dans cette tournée, on compte faire un renforcement des capacités des acteurs de la pêche sur la gestion durable, sur la communication et l'utilisation des moyens numériques. On compte aussi lancer des pétitions pour demander une gestion durable des ressources, plus de transparence dans le secteur de la pêche et une reconnaissance juridique des femmes transformatrices de poisson. On va aussi projeter des films sur les problématiques halieutiques afin de conscientiser les populations sénégalaises sur l'importance de la gestion durable des ressources halieutiques. Donc, c'est une tournée citoyenne ", a déclaré Abdoulaye Ndiaye, chargé des océans à Greenpeace.