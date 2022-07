Soudan: Le Comité des Haussa publie un communiqué sur la crise de région du Nil Bleu

Damazin — Le Haut Comité Central des Haussa pour la gestion de la crise de la région du Nil Bleu a publié aujourd'hui un communiqué sur les événements en cours dans la région. Le communiqué indique que le Comité Central des Haussa pour la gestion de la crise de la région du Nil Bleu a d'abord demandé la miséricorde aux âmes des martyrs, espérant une récupération rapide pour les blessés.

Basé sur les événements sanglants et douloureux qui ont eu lieu dans la région du Nil Bleu représentés par une agression flagrante, de meurtre systématique, de génocide et le déplacement de personnes, la tribu a appelé à une réunion pour faire face à tels événements, a précisé le texte.

Il a ajouté que la réunion a formé un haut comité central des Haussa pour gérer la crise de la région du Nil Bleu.

Le communiqué indique que le comité s'est réuni Dimanche 17-7-2022 avec le Président du Conseil de Souveraineté de Transition(CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, sur les événements mentionnés.

Le Président du CST a assuré l'arrêt immédiat de tuerie systématique dans la région, la fourniture de la protection nécessaire et urgente des civils non armés, le retour des personnes déplacées à leurs villages avec une protection pour eux, l'évacuation des blessés à Khartoum pour le traitement médical et l'envoi de l'aide humanitaire urgente et nécessaire pour les personnes affectées.

Le comité a exhorté toutes les organisations locales et régionales à fournir une aide humanitaire, de l'abri et de vivres aux personnes affectées par les incidents.

Le comité a également exhorté tous les Haussa dans tous les États du pays à faire preuve d'un degré élevé de retenue et à engager les procédures judiciaires et criminelles contre tous ceux qui ont été impliqués dans l'incitation à la sédition et fournira toutes les preuves nécessaires.