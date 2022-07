Afrique: Top 10 - Des meilleures universités africaines dans la formation d'ingénieurs

L'Égypte et l'Afrique du Sud dominent cinq écoles chacune. L'Université la mieux classée étant celle du Caire. Quacquarelli Symonds (QS), un groupe de réflexion international sur l'enseignement supérieur, a publié l'édition 2022 du QS University Rankings by Subjet, une analyse comparative des performances de 15 200 programmes de formation universitaires, dont celui d'ingénieurs.

Grâce à la bonne renommée de ses facultés d'informatique et de génie civil, l'université du Caire, en Egypte, est la mieux classée avec 74 points sur les 100 possibles. Et au niveau mondial, elle occupe le 134e rang, suivie par sa compatriote d'Ain Shams, avec un total de 68 points et se classe à la 269e place mondiale.

Elle propose des formations d'ingénieurs innovantes, dont un cursus en planification urbaine, mécatronique et hydraulique. Grâce à sa faculté d'ingénierie et d'écologie, ses 68 points et sa 287e place mondiale, l'Université du Cap en Afrique du Sud clôt le trio de tête africain.

Suivent les autres universités dans le classement, respectivement l'Université d'Alexandrie (Egypte), de Pretoria (Afrique du Sud), l'Université américaine du Caire (Egypte), celles de Witwatersrand et de Stellenbosch (Afrique du Sud), l'Université de Mansourah (Egypte), et celle de Johannesburg (Afrique du Sud).

Au niveau mondial, l'Institut de technologie du Massachusetts qui arrive en tête avec 96 points ; suivi de deux établissements britanniques, les universités de Cambridge et d'Oxford. Le classement a été élaboré à partir de sept filières d'ingénierie et des technologies : génie civil, génie électrique et électronique, génie chimique, génie mécanique, génie minier, génie pétrolier, informatique et systèmes d'information.

Ce classement vise à aider les futurs étudiants à identifier les meilleures écoles dans leur domaine de prédilection. Il est élaboré sur la base de cinq principaux indicateurs : la réputation académique, la réputation de l'employeur, les citations de recherche par article, l'impact des travaux de recherche et la qualité du réseau international de l'université.