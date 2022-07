Congo-Kinshasa: Football transfert - Chancel Mbemba à Marseille jusqu'en 2025

Désormais joueur de Marseille, le défenseur international congolais, Chancel Mbemba, va apporter son expérience en Ligue des champions dont le club phocéen aura besoin pour passer certains caps dans cette compétition européenne majeure.

Après quatre années passés au FC Porto où il a été titulaire indiscutable en défense axiale, Chancel Mbemba s'est engagé avec l'Olympique de Marseille (OM) jusqu'au 30 juin 2025. Libre à la fin de son contrat avec le club portugais, l'ancien joueur du FC MK de Kinshasa, Anderlecht de Belgique et Newcastle en Angleterre avec lequel il a disputé 59 matches a exigé un revenu annuel de trois millions d'euros.

Convoité par Milan AC et AS Roma en Italie, Nottingham Forest en Championship anglaise, Trabzonspor en Turquie et Valence en Espagne, il débarque finalement chez le seul club français vainqueur de la Ligue des champions en 1993, après un palmarès élogieux au Portugal. En effet, Chancel Mbemba a été vice-champion du Portugal en 2021, champion du Portugal en 2020 et 2022, vainqueur de la Coupe en 2020 et 2022. Il arborait la vareuse numéro 99. A Marseille, il rejoint un autre international congolais arrivé en hiver, l'attaquant Cédric Bakambu.

Depuis l'officialisation de son arrivée à la canebière, la presse française exhume le dossier de l'âge du joueur qui avait défrayé la chronique en 2013. Le sujet est devenu viral sur les réseaux sociaux. Mais dans ses colonnes, "La Provence", journal marseillais, a accordé la parole à Jean-Francois Lenvain qui a été là lors des débuts pro de Mbemba à Anderlecht. Cité par Afrik-foot, ce dernier a rétorqué : " Même lui ne connaît peut-être pas son jour de naissance exact. (... ) Ne déconnons pas (sic).

Je connais le dossier par cœur. Six ans d'écart, c'est techniquement impossible pour un tel joueur qui joue beaucoup en souplesse et pas en force, et qui joue beaucoup saison après saison. La question a pu poser problème à Anderlecht par le passé. Mais aujourd'hui, ça reste un faux débat. Sportivement, l'OM ne regrettera pas de l'avoir au cœur de sa défense ".

Et l'OM aura besoin de son expérience en Ligue des champions. Avec Mbemba, Porto a pris la Champion's League, jusqu'à éliminer la Juventus de Cristiano Ronaldo en 2019. Deuxième en Ligue 1 française, Marseille va à nouveau disputer la C1 européenne, et cette fois-ci, avec Chancel Mbemba au cœur de sa défense, si le joueur arrive bien sûr à s'y imposer.