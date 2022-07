Afrique: Ces beaux vieux temps des chantiers vacances !

Les chantiers vacances étaient des moments d'une importance capitale pour des élèves et étudiants car non seulement ils permettaient de les occuper socialement, mais ils étaient aussi pour eux des fortes occasions économiques pour préparer la future rentrée scolaire et académique.

Or, la rareté actuelle des chantiers vacances est pour de nombreux élèves et étudiants ainsi que leurs parents comme un étau qui ne se desserre plus. Les enfants attendent tout aujourd'hui des parents alors que hier ces moments leur permettaient de " respirer " un tout petit peu.

Non seulement ces chantiers vacances étaient un fort moment qui permettait aux jeunes scolarisés d'économiser un peu d'argent pour faire face à certaines obligations scolaires et/ou académiques, ils constituaient des occasions d'apprentissage de certains métiers, donc de l'acquisition d'une certaine expérience socio-professionnelle.

En 2014, par exemple, l'initiative du ministère de la Jeunesse à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, était accueillie avec entrain par de nombreux parents d'élèves et étudiants. A l'occasion d'un chantier vacances international, des enfants étaient venus de France, du Gabon, du Cameroun, de la Namibie et de tous les douze départements du Congo, pour ainsi dire une intégration socio-économique. Où est donc passée cette initiative louable ?

Il n'est pas obligatoire de désigner ces moments coûte que coûte par " chantiers vacances ", mais l'essentiel est qu'ils procurent à la jeunesse des contenus socio-économiques. Il est quand même regrettable de réaliser que c'est depuis la décennie 1980 que ces chantiers vacances ont presque disparu au Congo.

Les quelques structures socio-économiques qui existent, qu'elles soient privées ou publiques, ne créeraient-elles pas des espaces " chantiers vacances " pour utiliser des jeunes en cette période?

Affaire à suivre !