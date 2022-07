Gabon: ONE/LAMBARENE - Deux conventions signées pour l'autonomisation des jeunes

Lambaréné, le 09 juillet 2022 - Gabonews : En vue de promouvoir l'autonomisation des jeunes via un programme d'accompagnement à l'emploi, l'Office National de l'Emploi (ONE) a procédé à la signature de deux conventions avec la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture (DGPA), et l'entreprise Foberd Gabon. Cette cérémonie de partenariat officielle a eu lieu en début du mois en cours, dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué.

Le plan d'accélération de la transformation est en plein essor. À Lambaréné, près d'une quinzaine de jeunes gabonais inscrits à l'Office national de l'emploi (ONE) vont bénéficier d'une formation aux métiers de la pisciculture dans la station piscicole de Mbolet, située dans le deuxième arrondissement de la Commune. C'est d'ailleurs l'objectif visé par la première convention signée entre l'ONE et la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture (DGPA).

Au cours de cette cérémonie tenue sous la présidence de Madeleine Edmée Berre, Ministre de l'emploi, de la Fonction publique et du Travail, le Directeur général de l'ONE va paraphraser l'initiative de la mission des améliorations en laissant savoir que " les réformes initiées de l'ONE, par madame le ministre, ont entre autres pour objectif de favoriser l'accès à un plus grand nombre de jeunes aux Programmes d'accompagnement à l'emploi ", exprime Hans Ivala.

Dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) et de l'application des dispositions du nouveau Code du Travail, en ses articles 99 et 128, une seconde convention a été signée entre l'ONE et le groupe Foberd Gabon. Celle-ci viendra permettre à l'ONE de recevoir auprès de l'entreprise contractée, à travers un engagement, la mise à disposition des ressources nécessaires pour le financement de la formation de 14 jeunes gabonais à la station d'aquaculture de Lambaréné. Aussi, cette convention a pour but de faciliter, dans les différentes sociétés du Groupe Foberd, l'accueil de 90 jeunes en Programmes d'accompagnement à l'emploi (PAE).

Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail, Madeleine Berre, qui a supervisé cette opération, a rappelé le contexte historique de ce programme : " Le programme d'accompagnement à l'emploi signé aujourd'hui, est le résultat d'une grande réforme qui a été initiée et pensée par le Président de la République, et que le gouvernement a eu l'opportunité de mettre en œuvre depuis 2019... "

Ainsi, le Programme d'accompagnement à l'emploi (PAE) aurait pour objectif d'atteindre 20.000 compatriotes dans le cadre de l'autonomisation des jeunes. Défini dans le Plan d'accélération de la transformation (PAT), le PAE est un projet vecteur de croissance d'emploi pour les jeunes, et l'une des priorités du gouvernement de Rose-Christiane Ossouka Raponda.