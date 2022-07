Soudan: Kabbashi appelle à accélérer la fourniture d'aide humanitaire aux personnes affectées dans le Nil Bleu

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Shams-Eddin Kabbashi, a donné des directives pour accélérer la fourniture de l'aide humanitaire aux citoyens affectés par les événements dans l'État du Nil Bleu.

Lors d'une réunion du Comité d'Urgence Humanitaire au Palais Républicain Lundi en présence du membre du Conseil de Souveraineté Malik Aggar et d'un certain nombre de représentants des ministères, il a appelé à s'en tenir à la sagesse et à la retenue, à maintenir l'esprit de tolérance et à abandonner le discours de haine et la violence, soulignant l'importance du dialogue et de l'intérêt pour les questions de la région et du développement communautaire.

Il a exprimé l'espoir que la sécurité, la stabilité et le développement durable seront atteints dans l'État du Nil Bleu.

Par ailleurs, le Ministre de la Culture et de l'Information, Dr Graham Abdul-Gadir, a souligné que la réunion a discuté la situation humanitaire dans l'État du Nil Bleu, sur le fond des événements dans l'État, indiquant la pleine disposition de tous les participants à la réunion à fournir une aide humanitaire urgente aux personnes affectées.

Il a indiqué qu'un avion partirait de Khartoum Lundi après-midi pour l'État du Nil Bleu, chargé de matériaux de secours, des exigences d'abris, d'aide sanitaire et alimentaire.

Dr Graham a appelé la société civile et les organisations d'aide humanitaire à fournir le soutien et l'aide humanitaire nécessaires aux citoyens affectés dans l'État du Nil Bleu, appelant les citoyens de l'État à surmonter ces conditions et à s'orienter vers l'agriculture et la production et à renoncer à la violence tribale et communautaire.