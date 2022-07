Afrique: Webinaire pour les médias sur « Les effets de la guerre entre l'Ukraine et la Russie sur les prix des produits de base et alimentaires en Afrique »

communiqué de presse

QUOI : Webinaire pour les médias sur « Les effets de la guerre entre l’Ukraine et la Russie sur les prix des produits de base et alimentaires en Afrique »

QUAND : Mercredi 20 juillet 2022

HEURE : 15 h – 16 h (heure d’Addis-Abeba/Afrique de l’Est/GMT+3)

OÙ : En ligne sur Zoom

QUI : La Commission économique pour l’Afrique (CEA)

Langue : Le webinaire se déroulera en anglais avec une interprétation simultanée en français.

Chers collègues des médias,

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) vous invite à assister à son webinaire sur Price Watch Center for Media, le mercredi 20 juillet 2022, à 15 h (heure d’Addis-Abeba/GMT+3), qui vise à présenter et discuter des effets du conflit russo-ukrainien sur les prix des produits de base et alimentaires en Afrique.

La relance après la pandémie de Covid-19 a été accueillie avec beaucoup d’espoir pour les pays africains et pour l’économie mondiale qui a subi des perturbations substantielles dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les perspectives sont désormais largement affectées par les effets du conflit russo-ukrainien, qui a déclenché une pénurie mondiale d’énergie et de biens pour le reste du monde. La conjonction des crises a terni les perspectives économiques et les prévisions de croissance pour les années à venir.

Les marchés de matières premières fournissent aux économies africaines une source de revenus tandis que la subsistance de la population dépend du développement des marchés locaux. L’analyse de la dynamique des prix sur les deux marchés aidera à mettre en lumière certaines des conséquences du conflit russo-ukrainien sur les économies individuelles des pays africains et sur le continent dans son ensemble.

Veuillez utiliser le lien ci-dessous pour vous inscrire et obtenir les détails d’accès au webinaire :

Inscription à l’évènement sur Zoom :

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpfu6vqD0tG9QxHVuwcjpwR75o_-JwLItS

Veuillez également envoyer votre courriel de confirmation à :

Sophie Denekew

denekews.uneca@un.org