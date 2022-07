Afrique: Patrick Muyaya - " Il faut que le M23 retourne à ses positions initiales "

La position du gouvernement congolais ne changera pas dans les négociations pour rétablir la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC. Il faut que le M23 quitte d'abord Bunagana avant de poursuivre lesdites négociations, a rappelé le ministre de Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Il s'est ainsi exprimé lundi 18 juillet au cours d'une conférence de presse conjointement animée avec son collègue du Commerce extérieur, Jean-Lucien Bussa.

" Lorsque nous sommes partis à Luanda avec le Président de la République, 48h avant, le Président Museveni a contacté le Président Tshisekedi pour lui demander d'envoyer une délégation pour échanger avec lui sur la situation dans l'Est et pour que ce dernier propose ses pistes de solution. Le Président Museveni a donné son opinion qui n'est pas la nôtre. Nous le principe, c'est ce qui a été dit à Nairobi. Il faut que le M23 et tous ses suppôts retournent aux positions initiales. Notre position ne change pas. Il faut quitter Bunagana parce que nous avons convenu d'un cessez-le-feu à Luanda. Nous sommes fermes sur ce sujet-là ", a rappelé Patrick Muyaya.

Le Président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, a préconisé, jeudi 14 juillet, un cessez-le-feu comme solution dans les combats qui opposent les FARDC aux rebelles du M23, dans le Nord-Kivu.

Il avait fait cette proposition dans un échange avec une délégation congolaise conduite par le ministre des ITPR, Alexis Gisaro à State House Entebbe (Ouganda).

A l'occasion, Yoweri Kaguta Museveni a félicité Félix Tshisekedi qui, selon lui, a réduit la pression qui était sur lui, en impliquant l'Ouganda dans la résolution de ce conflit.

Il a fait savoir que toutes les guerres proviennent souvent des conflits politiques comme son pays qui passé environ 50 ans de guerre.

Le chef de la délégation congolaise, Alexis Gisaro a expliqué avoir été mandaté par le chef de l'Etat auprès de son homologue ougandais pour la recherche des solutions qui pourraient ramener la paix dans la partie orientale du pays.