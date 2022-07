Maroc: L'ANME décide de ne pas se livrer à des débats "sans intérêt pour la scène médiatique"

Rabat — Les membres du bureau exécutif de l'Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) ont décidé de ne pas se livrer à des débats marginaux et "sans intérêts pour la scène médiatique" et ce, dans le contexte des "tiraillements" que connaît le secteur au sujet de l'avenir du Conseil national de la presse (CNP) dont le premier mandat arrive à échéance en octobre prochain.

Après d'intenses discussions, les membres du bureau exécutif de l'ANME ont décidé "à l'unanimité de ne pas se livrer à des débats marginaux sans intérêt pour la scène médiatique" et de se concentrer sur les mécanismes juridiques appropriés pour promouvoir le secteur des médias en vue de préserver les acquis, et ce en harmonie avec le ministère de tutelle et les départements concernés, a indiqué l'ANME dans un communiqué.

La scène médiatique connaît récemment des "tiraillements" concernant l'avenir du CNP dont le mandat arrive à terme en octobre prochain, souligne le communiqué.

A ce titre, l'ANME a affirmé que pour réussir la prochaine étape, il est essentiel de modifier le cadre juridique du CNP à travers l'introduction d'un ensemble d'amendements structurants pour développer le Conseil.

L'ANME comprend les grands établissements et entreprises médiatiques en termes de nombre d'employés déclarés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ainsi que du volume des capitaux investis dans le secteur.