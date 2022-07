Maroc: Transition numérique - Signature d'une convention de partenariat entre l'IMR et le groupe Al Omrane

Rabat — Une convention de partenariat entre l'Institution du Médiateur du Royaume (IMR) et le groupe Al Omrane a été signée, lundi à Rabat, en vue de renforcer la digitalisation de leurs services et le traitement rapide des plaintes des citoyens liées à leur droit au logement.

Cet accord, signé par le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, et le président du groupe Al Omrane, Badr Kanouni, vise à faire de la digitalisation un moyen rapide et efficace pour recevoir et traiter les demandes des citoyens, à travers la mise en place d'une plateforme digitale collaborative qui relie les systèmes d'information de l'Institution du Médiateur du Royaume (IMR) et du groupe Al Omrane.

Ce partenariat a pour but l'échange électronique des dossiers traités par l'IMR, notamment ceux portant sur les projets de logement, les relations commerciales du groupe Al Omrane et ses services offerts aux citoyens aux niveaux régional et national.

La signature de cette convention s'inscrit dans le droit-fil des hautes orientations royales, et en application des conclusions du rapport relatif au Nouveau modèle de développement et des recommandations du conseil économique, social et environnemental relatives à la transition numérique et la généralisation de l'administration électronique.

S'exprimant à cette occasion, le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou a indiqué que la signature de cet accord conforte les efforts de l'ouverture de l'institution du médiateur sur son environnement, et de coopération avec les différents acteurs concernés dans le cadre de sa médiation institutionnelle pour préserver les droits des citoyens et renforcer la gouvernance et la performance des administrations et institutions publiques.

Cette convention traduit aussi la volonté des deux parties d'élargir les moyens de communication et de mettre en œuvre le chantier de la transformation digitale au vu de son importance capitale pour relever les défis du développement durable et améliorer la qualité des services et le rapport Administration-citoyen, a-t-il ajouté.

De son côté, M. Kanouni a relevé que la signature de cet accord est de nature à impulser une nouvelle dynamique au partenariat entre le groupe Al Omrane et l'IMR, notant qu'il permettra également la coordination des actions des deux institutions au service du citoyen et de la bonne gouvernance.

Le groupe Al Omrane a pris plusieurs mesures pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et le niveau de transparence dans la gestion de ses relations avec les différents partenaires et clients, a-t-il affirmé, notant que le groupe accorde aussi un intérêt particulier à l'amélioration de l'accès aux services et à la simplification des procédures d'accès aux informations, a-t-il dit.

La signature de cette convention s'est déroulée en présence des responsables de l'Institution du Médiateur du Royaume et des membres du directoire du groupe Al Omrane.