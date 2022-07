Cote d'Ivoire: Filière hévéa - L'Apromac fait son bilan de l'exercice 2021

L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire (Apromac) a tenu son Assemblée générale ordinaire (Ago), le vendredi 15 juillet, à Abidjan, hôtel Azalaï Marcory.

Elle a été présidée par Michel Koblavi-Diby, nouveau président du Conseil d'administration (Pca) de la Fédération des Opa (Organisations professionnelles agricoles) de producteurs de la filière hévéa de Côte d'Ivoire (Fph-ci). L'organe suprême de l'Apromac, notamment l'ensemble des délégués représentant les producteurs et les transformateurs, a planché, à l'occasion, sur l'avenir de la faitière.

Le rapport d'activités du mandat finissant a été présenté. L'examen des textes de l'Apromac a été fait.

A l'issue des échanges, les participants issus de l'Association des Professionnels du Caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire (Apromac) et ceux de l'Organisation interprofessionnelle agricole (Oia) ainsi que du Pca de la Fédération des Opa, ont exprimé leur satisfaction et reconnaissance au président de l'Apromac.

Le bilan présenté et adopté par l'ensemble des participants fait état de plus de 100% de réalisation pour le programme appui à la création de plantations.

En effet, plus de 7 000 hectares ont été créés sur 4 000 prévus. Le programme appui à la formation aux métiers de l'hévéa a été satisfaisant avec 713 personnes formées sur 700 prévues. 92% de réalisation pour le programme appui à l'entretien des pistes d'accès aux plantations d'hévéa (110 Km réalisés sur 120 prévus)." Il faut féliciter le président Eugène Kremien. L'Ag s'est bien déroulée. Quitus a été donné au Conseil d'administration. Qui dit quitus dit bonne gouvernance. Et le président de l'Apromac, pendant trois années, a dirigé l'Apromac dans un souci de rassemblement et de partage. Il a fait en sorte que chaque collège se retrouve. En tant que producteurs, nous avons joué notre partition ", s'est félicité Koblavi Diby Michel.

Il a ouvert également une lucarne sur la commercialisation qui, selon lui, se passe bien. " Chaque usinier achète son caoutchouc au producteur et exporte son caoutchouc semi-fini. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème d'exportation, de commercialisation. Nous, en tant que producteurs, on arrive à vendre aux usines et les usines arrivent à vendre à l'extérieur. Il n'y a pas de souci ", a-t-il indiqué.