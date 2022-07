Burkina Faso: Prix excellence de l'éducation (PEXEN 2022) - Le ministre Bilgo apporte plus de précisions

La certitude, est qu'il y aura mieux que des "sacs en cuir" à la PEXEN 2022, une récompense longtemps tournée en dérision avec juste raison dans le milieu éducatif. Les autorités veulent résolument tourner la page en apportant des innovations.

En effet, en terme d'innovations, 26 enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire des treize régions seront décernés en plus des élèves au PEXEN et le " prix du Président du Faso" ira à deux supers enseignants.

Le chef du département de l'éducation a fait l'annonce d'une villa de type F3, des motos, du ciment...pour saluer l'effort de ces hommes et de ces femmes qui se sont le plus distingués. La prise en compte des enseignants communautaires est également actée pour cette édition.

En outre, un prix pour distinguer les partenaires techniques et financiers et les personnalités qui ont œuvré exceptionnellement au développement du notre système éducatif est révélé.

Revenant sur la valeur de ces prix, le Ministre BILGO dira que"nous sommes allés chercher des contenus plus visibles, plus substantiels".Cependant il précise que les enseignants méritent bien plus.

En rappel, la célébration du prix de l'excellence est prévue pour le 28 juillet 2022 et est placée sous le thème:"ensemble,célébrons le mérite pour une école plus résistante".