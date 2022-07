Sénégal: Moussa Wagué - Les premiers mots du Sénégalais au HNK Gorica

L'international sénégalais Moussa Wagué sans compétition durant 19 mois et nouveau sociétaire du HNK Gorica a réagi au sujet de son nouveau contrat.

Après presque deux saisons sans jouer pour faute d'une grave blessure contractée en décembre 2020, l'arrière droit sénégalais va désormais regagner les pelouses.

Le natif de Bignona (Sénégal) s'est engagé en prêt en faveur du club croate, HNK Gorica. Occasion pour le jeune défenseur de 23 ans d'exprimer ses sensations.

" Je me sens bien, j'ai hâte de rejouer, après presque deux saisons sans matchs officiels. Ici, il y a de grands stades, une super ambiance, tout est sympa, mais ce n'est pas le plus important. Pour moi, la chose la plus importante est le football, je veux aider l'équipe à gagner et avancer. C'est étrange de ne pas avoir joué aussi longtemps, j'avais du mal à l'accepter au début, mais c'est comme ça dans le football, tout est possible et ça aurait pu être bien pire. C'est pourquoi je suis heureux d'être ici, d'avoir une nouvelle chance de jouer à nouveau et je suis prêt, mentalement et physiquement. Je me suis entraîné tout ce temps, je ne me suis pas reposé donc je suis en forme ", a déclaré le nouveau numéro 15 du HNK Gorica.