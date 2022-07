Afrique: [CAN 2022] - Mame Moussa Cissé (coach Sénégal) - " On peut rentrer au pays fiers même s'il y avait de la place pour aller plus loin "

Le Sénégal a battu la Tunisie pour le match comptant pour la 5e et 6e place de la CAN. Par la même occasion, les Lionnes de la Teranga sont qualifiées pour le tournoi des barrages de la Coupe du Monde. Selon le coach Mame Moussa Cissé et la joueuse Bineta Seck, le Sénégal a réussi un grand retour à la CAN féminine après dix ans d'absence.

ATS-Journaliste : Coach le contrat est plus que rempli on peut dire?

Mame Moussa Cissé : Oui même si on se dit qu'il y avait de la place pour aller plus loin. On ne va pas être gourmand, mais on voit que quelque part dans la vie il y a des limites qu'il faut atteindre. Les erreurs que nous avons dû commettre dans ce tournoi, nous ont limité. Cela veut dire qu'il y a des choses à apprendre on a une bonne équipe on a du potentiel mais il nous manque un peu d'expérience un peu de maturité.

Quand je revois les équipes qui sont qualifiées en demi-finale, je me dis qu'il y avait de la place pour aller au bout. Mais ce que je retiendrai ce soir c'est que cette équipe là pour une seconde participation, a écrit beaucoup de pages. On a marqué notre premier but dans ce tournoi, après on obtient notre première victoire, deuxième victoire après il y a une qualification en quart de finale. Et ce soir on continue l'histoire pour aller en coupe du monde.

On termine cette aventure avec une victoire et je pense qu'on peut rentrer au pays fiers pour le travail qui a été fait pour tous les efforts qui ont été faits par notre fédération ces dernières années. Mais aussi on rentre avec cette victoire là pour notre public qui est venu. On a joué comme si on été à domicile sur les deux derniers matches. Je tiens à féliciter la communauté sénégalaise qui est ici au Maroc elle nous a poussé elle nous a donné de la force pour qu'on y aille et vraiment il faut les féliciter.

ATS-Journaliste : Quel est votre bilan dans ce tournoi après trois victoires et deux défaites en cinq matches?

Mame Moussa Cissé : Un bilan positif peut-être quelques uns ne nous attendait à ce stade de la compétition et voilà. On s'est qualifié en quart de finale et on continue ce soir avec une possible qualification la Coupe du Monde. On va participer à ce tournoi là on sait que ce sera difficile, mais déjà il fallait y aller pour effacer un peu cette déception contre la Zambie. Ce match là on l'a maîtrisé, il y avait de la place pour passer, mais on va retenir aujourd'hui qu'un groupe est né, un groupe a vécu.

Je retiens aussi l'expérience humaine que nous avons eu avec notre public, nos filles à travers ce tournoi. Je pense que c'est une grande expérience. Maintenant il faut faire une évaluation exhaustive de tout ça, voir ce qui a marché voir les points d'amélioration pour pouvoir projeter très vite sur le futur. Je crois que l'avenir du football féminin est en train de se tracer. Il faut féliciter tout le monde la fédération, les joueuses, les encadreurs et tout le monde. Ce fut un bon moment qu'on a passé et un bon apprentissage pour le football féminin

ATS-Journaliste : Qu'est ce que vous ressentez après cette qualification pour les barrages?

Bineta Seck : On est très contente. D'abord nous disons Alhamdoulliah, on l'a fait. Le travail continue pour nous. On est fière de nous et de toute l'équipe.

ATS-Journaliste : Il y avait un peu d'appréhension avec la série des tirs au but qui n'avait pas marché pour vous face à la Zambie?

Bineta Seck : Oui c'est cela, mais il ne faut jamais baisser les bras, il y a toujours une seconde chance et il faut l'a saisir on l'a fait on est très contentes aujourd'hui.

ATS-Journaliste : Est-ce que ça été difficile de se remobiliser après le quart de finale perdu contre la Zambie?

Bineta Seck : Oui cela a été difficile c'est le football. On passe à autre chose et on l'a fait. On a oublié ce quart de finale perdu face à la Zambie pour se concentrer vite fait sur le match de ce soir contre la Tunisie.

ATS-Journaliste : Vous n'allez pas à la Coupe du Monde directement, mais vous allez en Nouvelle-Zélande pour un tournoi qu'est-ce que cela vous fait?

Bineta Seck : On est content d'y participer. Nous allons continuer de travailler parce que rien acté. On va travailler dur pour décrocher cette qualification pour le mondial.

ATS-Journaliste : Quel bilan vous tirez de cette CAN, c'était votre grand retour?

Bineta Seck : On a appris de cette CAN on a appris beaucoup de choses dans cette compétition. Elles vont nous servir à avancer et rectifier le tir. On va revenir fort la prochaine.

ATS-Journaliste : Pour finir un mot pour le peuple sénégalais?

Bineta Seck : On demande au peuple sénégalais de continuer à nous soutenir. Le travail n'est pas encore terminé, on est sur la bonne voie et nous avons besoin du soutien de tous les Sénégalais pour avancer.