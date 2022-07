Algérie: Algérie-Italie - Tenue du quatrième sommet entre les gouvernements des deux pays

Alger — Le quatrième sommet entre les gouvernements algérien et italien, dont les travaux ont été coprésidés par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, s'est tenu lundi au siège de la Présidence de la République.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait reçu, auparavant, M. Draghi qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation ministérielle.

La rencontre a regroupé les ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et des Travaux publics, Kamel Nasri, et le président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour, avec leurs homologues italiens.

Le président du Conseil des ministres italien est arrivé lundi à Alger pour une visite de travail.

Il a été accueilli à l'Aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et des membres du gouvernement.