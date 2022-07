Algérie: Ministère de la Culture - Publication du cahier des charges pour bénéficier du programme d'édition

Alger — Le ministère de la Culture et des Arts a publié dimanche le cahier des charges du programme d'édition d'ouvrages littéraires en langues arabe et amazighe, et en braille dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Selon le cahier des charges, ce programme qui s'inscrit dans le cadre du soutien du secteur aux auteurs et aux éditeurs vise à encourager l'ensemble des acteurs dans le domaine de la création et de la production du livre papier et à faciliter l'accès des lecteurs aux différents ouvrages.

Le projet participe de la nouvelle politique visant à soutenir des franges larges et diversifiées, à encourager les jeunes talents et à élever le niveau de professionnalisme dans le secteur du livre et de l'édition en vue de promouvoir la culture de la lecture et d'enrichir la bibliothèque algérienne de nouveaux titres, a indiqué le ministère.

Ce programme s'adresse aux auteurs et éditeurs algériens, ainsi qu'aux associations culturelles activant dans le domaine de l'édition de livres et accompagnant les auteurs et créateurs dans le champ du roman historique en langues arabe et amazighe, du livre jeunesse (récit historique et personnalités algériennes), des Beaux livres et de l'édition en braille, selon la même source.

Les personnes souhaitant bénéficier de ce programme doivent justifier d'un statut juridique en règle et d'une activité régulière dans le domaine de l'édition et du livre, et les livres à éditer doivent traiter d'un sujet nouveau et innovant.

Les conditions de ce programme et les démarches à suivre pour en bénéficier figurent sur le site du ministère de la Culture et des Arts.