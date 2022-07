Madagascar: Électrification rurale - Une pico centrale hybride solaire inaugurée à Antsampandrano

Une électrification rurale innovante, autonome, durable et à moindre coût est proposée dans la commune d'Antsampandrano, district d'Ambatolampy, région du Vakinankaratra.

Elle a été réalisée grâce à la mise en place du projet Café Lumière qui est le fruit de partenariat entre l'ONG Electriciens Sans Frontières avec l'appui de l'ADER (Agence de Développement de l'Electrification Rurale) et le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures. Une pico centrale hybride solaire d'une puissance de 24kW équipée d'un générateur diesel de 20kVA vient ainsi d'être inaugurée à Antsampandrano. Une boutique de services d'électricité comme la recharge de lampe, de téléphones, d'ordinateurs et de réfrigérateurs y est en même temps instaurée. Environ 2 600 habitants dans cette commune rurale peuvent désormais avoir accès à ces services électriques.

Six installations opérationnelles. Il est à noter que le chef-lieu de commune abritant plus d'une centaine de ménages ainsi que des unités de production tels que des ateliers de décortiquerie, de menuiserie et d'autres ateliers artisanaux, sont également raccordés en électricité. Il en est de même pour les services collectifs comme les écoles, les centres de santé de base et la mairie. Ce n'est pas tout ! Même les autres localités et les fokontany environnants bénéficient indirectement de ces services électriques proposés par la boutique Café Lumière. Force est de remarquer qu'il existe six installations Café Lumière qui ont été construites à Madagascar. Elles sont toutes opérationnelles. Tous les acteurs ayant contribué à la mise en place de ce projet Café Lumière accompagnés par les autorités locales et le représentant du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures, via son Secrétaire Général, Tinalisoa Laurianne Razanajatovo, ont été présentés lors de l'inauguration de ce site d'Antsampandrano.

Duplicables. D'aucuns reconnaissent que les plateformes énergétiques multiservices installées dans six communes rurales de Madagascar méritent d'être duplicables dans d'autres collectivités territoriales, et ce, suivant les contextes locaux. En effet, Café Lumière constitue une solution innovante pouvant répondre aux besoins en énergie individuels, communautaires et productifs des populations résidant dans des zones les plus reculées. Cette plateforme énergétique multiservices fournit notamment des services électriques à tous les villageois et micro-entrepreneurs locaux tout en alimentant en électricité les services publics surtout dans les domaines de la santé et de l'éducation. Elle propose en même temps des services marchands dont entre autres, la réfrigération, l'informatique, les services de recharge voire même la coiffure. Ce qui permettra d'impulser la dynamique économique locale, et ce, d'une manière durable.