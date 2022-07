Maroc: La "Samir" - Le ministère de tutelle examine les scénarios techniques et économiques pour aboutir aux solutions appropriées (Mme Benali)

Rabat — La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, que son département examine les scénarios techniques et économiques pour aboutir aux solutions appropriées au dossier de la société de raffinage du pétrole "Samir".

Mme Benali, qui intervenait lors d'une session des questions orales à la Chambre des représentants, a précisé qu'il s'agit d'un dossier d'investissement qui doit être traité de manière raisonnable, avec la nécessité de développer une vison claire en matière de gestion et de prise en compte des intérêts de l'Etat marocain comme investisseur potentiel, de la main d'œuvre de la société et des habitants de la ville de Mohammedia.

Et d'ajouter que le dossier de la "Samir" se caractérise par "une complexité sans précédent", eu égard à l'accumulation de problèmes durant plus de 20 ans, ce qui a engendré un arrêt de la raffinerie la "Samir", la transmission du dossier à la justice et la mise en liquidation judiciaire, avec la poursuite de son activité sous la supervision du syndic et un juge-commissaire.

Mme Benali a aussi fait savoir l'écosystème énergétique national n'a enregistré aucun dysfonctionnement de l'approvisionnement en énergie, les besoins du marché national ayant été entièrement satisfaits.

L'unique matière, qui a connu durant cette année un dysfonctionnement, est le gaz naturel, a-t-elle noté, saluant les efforts du gouvernement qui ont permis de résoudre ce problème et assurer l'approvisionnement en gaz naturel et ce, en un temps record et en dépit de la crise mondiale inédite.