Maroc: Ouverture ininterrompue du pont Allenby - La médiation du Maroc illustre l'engagement sempiternel de SM le Roi en faveur de la cause palestinienne (Expert)

Rabat — L'ouverture, sans interruption, du poste-frontière Allenby/Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie, grâce à une médiation directe du Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, illustre l'engagement sempiternel du Souverain en faveur de la cause palestinienne, a affirmé l'expert en géostratégie et sécurité, Cherkaoui Roudani.

Cette initiative "conforte la place et le leadership de SM le Roi sur la scène internationale" et reflète une fois de plus le rôle prépondérant du Souverain en tant que président du Comité Al-Qods dans la défense de la cause palestinienne, a souligné l'universitaire dans une déclaration à la MAP, relevant que cette médiation montre aussi les actions et les efforts inlassables du Royaume envers la Palestine et le peuple palestinien.

Cette diplomatie Royale est l'incarnation d'une stratégie visionnaire imprégnée de l'équilibre et du soft power dans un environnement régional et international avec des acteurs très hétérogènes, a-t-il fait observer, ajoutant que la réouverture de ce point stratégique, qui reste le seul passage frontalier terrestre des Palestiniens avec le reste du monde et notamment le monde arabo-islamique, souligne le rôle majeur que joue la diplomatie marocaine pour préserver la paix et la sécurité dans toute la région.

M. Roudani a, d'autre part, affirmé que la réouverture de ce passage stratégique permettra à l'économie palestinienne de s'engager davantage dans un processus d'intégration régionale et internationale et contribuera à renforcer les capacités des exportations palestiniennes vers le reste du monde, estimant qu'elle intervient dans un contexte difficile que traverse l'économie palestinienne impactée par la pandémie de Covid-19 et la crise économique mondiale.

L'initiative Royale s'inscrit aussi dans une logique de développement durable d'une dynamique relationnelle entre Washington et Rabat et rappelle ainsi la conception stratégique marocaine quant à la résolution de ce conflit, a relevé l'expert.

L'universitaire a, en outre, mis en avant les efforts du Souverain pour relancer les négociations entre les deux parties, au point mort depuis 2014, et de réunir ainsi les conditions politiques régionales et internationales pour mettre en œuvre un plan de paix durable et mutuellement acceptable.

Étant donné l'importance de ce passage frontalier pour la Cisjordanie, il est judicieux de souligner que cette initiative contribuera de tracer davantage les contours d'une solution à deux États, a-t-il poursuivi.

Et de conclure que la réouverture de ce passage frontalier pourrait ouvrir la voie à des perspectives politiques à même d'engager les deux parties dans un processus de paix durable et mutuellement bénéfique.