Algérie: Mutualité agricole - Renouvellement des membres du conseil d'administration de la CNMA

Alger — La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a procédé aux élections de nouveaux membres du conseil d'administration avec la participation des jeunes universitaires afin d'améliorer la gestion, indique lundi un communiqué de la Caisse.

"Ces élections officielles, se sont déroulées en toute démocratie, sous l'égide d'une commission représentant la direction générale et ce, en présence d'un huissier de justice pour garantir la crédibilité et la réussite de cet évènement de grande envergure", souligne la même source.

A cet effet, la CNMA confirme "le succès de ces élections entreprises sur tout le territoire national, avec une bonne organisation et surtout un sens de professionnalisme marqué par le constat de l'élection de plusieurs jeunes universitaires, impliqués et élus, par les partenaires de la caisse : les agriculteurs, les éleveurs, les femmes rurales et autres investisseurs assurés et adhérents à la compagnie", précise la même source.

L'introduction de ces jeunes diplômés des universités algériennes, et surtout porteurs de connaissances technologiques augure "une ère nouvelle de gestion, constituant un tournant décisif" qui favorisera la mise en place de nouvelles stratégies pour une bonne gouvernance au sein de la corporation, affirme la Caisse.

Dans ce sens, la CNMA a assuré être "décidée de mettre en œuvre tous ses moyens, son savoir faire, en matière d'expérience inégalable dans le monde des assurances pour encourager et accompagner ces jeunes élus", qui rejoindront cette corporation dans le but d'apporter plus de changements avec une optique basée sur les nouvelles technologies, la digitalisation et la modernisation des moyens de production, notamment dans la branche agricole afin d'améliorer la production et la productivité.

Cette amélioration évolutive reste, selon la même source, "un facteur important dans le développement économique par l'assurance de la pérennité de l'activité des agriculteurs et des familles productrices, ainsi que les producteurs agricoles dans toutes les branches", rappelant que "cet enchainement est lié d'une façon directe à notre sécurité alimentaire".